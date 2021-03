Hans-Christian Gabrielsen gravlagt fra Røyken kirke: − Klyper meg fortsatt i armen

Familie, fagbevegelse og politikere tok tirsdag farvel med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Sjokket over dødsfallet og tomrommet etterpå preget begravelsen.

– Et stort tomrom står igjen etter Hans-Christian. På vegne av regjeringen vil jeg takke for Hans-Christans innsats for vårt land og lyse fred over hans minne, sa statsminister Erna Solberg i sitt minneord i Røyken kirke tirsdag formiddag.

53 år gamle Gabrielsen døde brått og uventet av hjertesvikt hjemme på Slemmestad i Viken tirsdag 9. mars.

Smittevernhensyn gjorde at svært få personer var til stede under seremonien. I tillegg til familien er enkelte spesielt inviterte i kirken, deriblant konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik, statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre og forbundslederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Fiolinist Arve Tellefsen og solist Tone Elisabeth Braaten bidro med kunstneriske innslag under seremonien.

– Det er en utrolig trist dag å stå her på. For en så ung mann har falt fra, midt i toppen av livet sitt. Det er verst for familien, men det er vondt for resten av samfunnet også, sa statsminister Erna Solberg på vei inn i kirken.

Konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik omtalte Gabrielsen som en respektert leder og en samlende kraft i norsk fagbevegelse.

– Jeg klyper meg fortsatt i armen og håper at det bare er en vond drøm. Vi er mange som har det tungt nå. Hans-Christian betydde uendelig mye for oss som sjef, kollega og venn. De siste dagene har vi sett at han betydde mye for mange andre også. Og det varmer, sa hun i sitt minneord.

AVSKJED: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen begraves fra Røyken kirke tirsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskrev i sitt minneord Gabrielsen som en «tillitsmann i tykt og tynt».

– Klokken 8 den siste dagen Hans-Christian levde, tok han meg med i møte for å lytte til de tillitsvalgte i Hydro. Det handlet om å mobilisere for å sikre deres lønn og pensjon og rettigheter. For de ansatte på valseverkene i Holmestrand og Karmøy, sa Støre i kirken.

Hans-Christian Gabrielsen var prosessoperatør på Tofte Industrier fra 1994. Han ble ansatt i Fellesforbundet i 1996. Han ble valgt til andre nestleder i LO i 2013 før han overtok som leder av Landsorganisasjonen i 2017.

Kort tid etter dødsfallet ble kjent, snakket VG med flere av Gabrielsens tidligere venner og kolleger. Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum fortalte da at han var i sjokk.

– Det er bare trist og uvirkelig, sa tidligere LO-leder Gerd Kristiansen (65) til VG da.

Hans-Christian Gabrielsen var den ene av hennes nestledere i årene 2013–2017.

– Han var den jeg alltid kunne støtte meg på. Jeg vil huske Hans-Christian som en bauta. Han var den sindige og rolige i enhver sammenheng, sa Kristiansen.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla (73) var også tydelig preget av den sørgelige nyheten om Gabrielsens bortgang da VG kontaktet henne. Hun satte veldig pris på lederen for Landsorganisasjonen, som i 2021 håpet å nå over 1 million medlemmer.

– Som LO-leder var Hans-Christian så ordentlig, så respektabel og dyktig. Som menneske var han veldig varm og omsorgsfull, fortalte Gerd-Liv Valla.