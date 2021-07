NYE SMITTEDE: Det er meldt om 85 nye smittetilfeller i Ullensaker kommune denne uken. Foto: Helge Mikalsen

Økt smitte i Ullensaker bekymrer: − Vær dønn ærlig

Ullensaker kommune har åtte ganger så høyt smittepress som resten av Viken – halvparten av disse har ukjent smittevei. Sporingsarbeidet er krevende.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

Denne uken er det meldt om 85 nye smittetilfeller i Ullensaker kommune, hvorav 40 har ukjent smittevei. Kommunen har ca. 250 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

Det er åtte ganger så høyt smittepress som resten av Viken og fire ganger høyere enn Oslo, skriver Romerikes blad.

– Det er færre nye tilfeller hvor noen har blitt smittet på utestedene, hvor det har vært kjente utbrudd. Men vi vet ikke omfanget når det gjelder nærkontakter til de smittede som er i karantene og er testet. Vi forventer å få det i løpet av helga. Vi vet ikke hvordan smitten har spredd seg før vi får svar på dette, sier kommuneoverlege Terje Sagen til avisen.

– Grunn til bekymring

Det siste døgnet har 11 nye smittetilfeller blitt registrert blant personer bosatt i Ullensaker kommune. Fire av disse skal være relatert til serveringsstedene.

– Økende smitte gir grunn til bekymring. Kommuneoverlegene i Ullensaker følger utviklingen tett gjennom helgen og vurderer fortløpende om det er behov for å sette inn lokale tiltak for å håndtere smittesituasjonen, sier Sagen.

– Krevende

Varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) oppfordrer alle i kommunen til å følge smittevernrådene. Han forteller også at det har vært noen utfordringer med smittesporingsarbeidet. Det er nemlig ikke alle som er like samarbeidsvillige med smittesporingsteamet.

– Det jeg har skjønt, er at det er krevende å få noen til å oppgi hvor de har vært og hvem de har være sammen med og om de har symptomer. De ønsker ikke å svare på spørsmål fra smittesporingsteamet. Det er nok noen som er redd for at de har gjort noe de ikke skulle. Vær dønn ærlig med smittesporingsteamet! De gjør ikke annet enn å spore smitte, sier varaordføreren til avisen.