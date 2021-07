Administrasjonssjef Affzal Ghauri (til venstre) og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Økokrim henlegger etterforskning av sjef i Advokatfirmaet Rogstad

Mener advokatsjef sannsynligvis forfalsket underskrift, men at dette ikke er straffbart.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Økokrim har siden oktober i fjor etterforsket administrasjonssjefen i Advokatfirmaet Rogstad.

Det skjedde etter at en skriftanalyse koblet den bedrageridømte sjefen, Afzzal Ghauri, til regninger sendt fra et tolkefirma, som han formelt ikke eier eller styrer.

Nå har Økokrim konkludert med at det ikke har skjedd noe straffbart og henlagt saken med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist».

Henleggelseskoden benyttes kun når en etterforskingen tydelig viser at den anmeldte ikke har begått en straffbar handling.

Det var Rett24 som omtalte henleggelsen først.

– Vi kan bekrefte at Økokrim den 1. juli 2021 har truffet beslutning om henleggelse av sak som omhandler person ansatt i Advokatfirma Rogstad AS. Advokatfirma Rogstad AS som foretak har ikke vært under etterforsking, skriver assisterende sjef Inge Svae-Grotli i Økokrim i en epost.

Utpekt av skriftgranskning

VG har i en serie artikler omtalt Advokatfirmaet Rogstads virksomhet.

9. juni i fjor avslørte VG store regninger fra et tolkeselskap sannsynligvis ble signert av daglig leder Afzzal Ghauri (39) i Advokatfirmaet Rogstad, ifølge en skriftgransker.

Tolkefirmaet holder til i samme lokaler som advokatfirmaet, men Ghauris lillebror står som eier.

Regningene som ble sendt til domstolene, var for arbeid i forbindelse med en stor straffesak Advokatfirmaet Rogstad hadde.

Overfor domstolen påstå advokatfirmaet at det var lillebroren som hadde signert.

De involverte, samt styrelederen og hovedeieren i Advokatfirmaet Rogstad, har hele tiden nektet å svare på hvem som underskrev regningen. Hverken Ghauri eller lillebroren har vært villig til å forklare seg for Økokrim.

Økokrim har fått Kripos til å gjøre egne undersøkelser av signaturene. Kripos kommer også til at det er sannsynlig at Ghauri har underskrevet og ikke lillebroren.

I sin begrunnelse for å henlegge viser Økokrim til at det ikke kan utelukkes at lillebroren har gitt samtykke til at Ghauri kunne etterligne hans underskrift.

Videre peker Økokrim på at underskriften ikke hadde avgjørende betydning for at regningen ble godkjent.

«Samlet fremstår da ettergjøringen ikke å ha et rettstridig formål da kravene uavhengig av oversendelsen av skjemaene, materielt skal vurderes og godtgjøres ut fra andre kriterier og andres attestasjon», skriver Rett 24, som siterer fra henleggelsen.

Styreleder Steingrim Wolland har ikke besvart VGs henvendelse fredag.