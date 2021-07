Her danser Erna til «Rompa mi»

TROMØYA/OSLO (VG) statsminister Erna Solberg var «dancing queen» på Tromøya festivalen. Her slapp hun seg løs og danset til D.D.E.’s «Rompa mi».

– For en kveld! Det var umulig ikke å danse, sier Erna Solberg til VG.

Hun kom susende til festivalen i en rib, men det regnet så tett at en gjennomsiktig, lyseblå regnponcho måtte til. Men regnet la ingen demper på stemningen.

– Hun koste seg og forlot først arenaen da vi startet med siste ekstranummer. Det er godkjent, sier Bjarne Brøndbo til VG.

– Jeg tror hun kjente på den samme følelsen som oss og publikum; at dette er den nærmeste normalsituasjonen siden 12–13. mars 2020. Det har vært et og et halvt år med ingenting, legger han til.

Han er veldig glad for å være tilbake i manesjen.

TILBAKE PÅ SCENEN: Bjarne Brøndbo er glad for å være tilbake på scenen. Foto: HELGE MIKALSEN

– For oss som utelukkende tjener på publikum og deres vilje til å betale har det vært ganske ille å ikke få lov til å jobbe når det har vært nedstengt. Det er ganske godt å få lov til å utøve sin profesjon, sier en fornøyd Brøndbo.

Og stemningen var god den.

– Nitti prosent av publikum kan sangene, det er et godt utgangspunkt for god stemning.