GLAD FOR VAKSINEN: Carl Henrik Børseth forteller at det tidvis har vært krevende for familien at vaksinen har hatt lite effekt. Foto: Mattis Sandblad

Ny vaksinestudie om tredje dose: − Helt konge å få være med

ULLEVÅL SYKEHUS (VG) 1000 pasienter med nedsatt immunforsvar får nå en tredje vaksinedose. Og flere skal det bli.

Denne uken gikk startskuddet for en helt ny studie ved Oslo Universitetssykehus som skal se på effekten av en tredje dose med coronavaksine.

Studien skal teste vaksinen på immunsupprimerte personer, altså personer med et svekket immunforsvar, som følge av immunhemmende medisiner.

Flere av disse pasientene har hatt dårlig effekt av to vaksinedoser. Derfor skal studien nå se på om beskyttelsen blir bedre med en tredje vaksinedose.

Studien ledes av Oslo universitetssykehus, og er finansiert av vaksinealliansen CEPI, som har bidratt med 26 millioner kroner.

Storstilt studie

I første omgang er 1000 doser frigitt fra FHI. Men det er bare starten: Prosjektet vil rekruttere minst 6009 pasienter og 10.000 friske deltakere som har fått to doser av vaksinen, opplyser CEPI i pressemeldingen.

Hovedmålet med studien er å finne nivået for immunresponsen - både antistoffene og T-celler (forsvarsceller som beskytter mot covid-19). Målet er å finne ut av hvilke medisiner som påvirker immunresponsen etter vaksinen og hva som gjør at noen med nedsatt immunforsvar får en bedre respons enn andre.

Studien finansieres ytterligere av en rekke institusjoner som FHI, Haukeland og Oslo Universitetssykehus.

Disse deltar i studien Organtransplanterte

Pasienter med nedsatt nivå av B-celler (immuncellene som lager antistoffer)

Pasienter med immunsvikt

Pasienter med autoimmune sykdommer

Pasienter som får betennelsesdempende medisiner Vis mer

VG var med da noen av de første vaksinedosene i studien ble satt tirsdag. Carl Henrik Børseth var en av dem som fikk sitt tredje stikk.

– Det er helt konge å få være med på dette forskningsprosjektet, sier han.

Det at han har vært dårlig beskyttet mot corona, har satt sine preg på familien, forteller han:

– Jeg har to sønner som begge har vært russ, og da en av dem fikk påvist corona måtte han på karantenehotell. Heldigvis ble ingen andre i familien smittet.

Også Louise Bjerkan er fornøyd med å få sin tredje dose:

– Jeg jobber selv med forskning relatert til vaksineutvikling, og synes dette er spennende, også fra et faglig ståsted.

VAKSINEFORSKER: Louise Bjerkan forsker selv på vaksiner, og synes derfor det er ekstra spennende å være med i studien. Foto: Mattis Sandblad

– Resultatet vil være et viktig forskningsbidrag for å forstå hvordan særlig utsatte grupper responderer på vaksinering, sier Stig Tollefsen, leder for ny teknologi ved CEPI.

Tollefsen er glad for at norske forskningsmiljøer kan bidra i forskningen på effekten av vaksineringen, og presiserer at resultatene vil bli brukt internasjonalt.

Foreløpig er det lite data på effekten av en tredje dose, men en forskningsartikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine, tyder på at antistoff-nivåene går opp betydelig med med det tredje stikket.

Skal teste antistoffer

fullskjerm neste LABBEN: Immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Rikshospitalet.

Immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo Universitetssykehus er den som skal utføre en stor del av jobben, nemlig å måle antistoff-nivåene til alle deltakerne.

– Vi synes dette er veldig spennende. Vi har målt antistoff-nivåene til pasientene en god stund, og vi vet det er mange som responderer dårlig, sier han.

– Og for dem haster det med å se hva vi kan gjøre for å forbedre responsen. Det er skummelt for disse å gå rundt og vite at man ikke er beskyttet.

Har troen

Det er minst 5000 personer i Norge som er immunsupprimerte, ifølge Lund-Johansen. Han tror studien vil vise at en tredje dose øker beskyttelsen for flere av dem bedre.

– Men vi vet ennå ikke hvor mange, og det er det studien skal finne ut av.

Lund-Johansen mener laboratoriet på Oslo Universitetssykehus er helt i verdenstoppen når det gjelder akkurat dette:

– Vi er ubeskjedne nok til å hevde at vi har verdens mest avanserte analysesystem for antistoffer i verden. Vi måler antistoffer mot en rekke ulike virus i flere tusen prøver om dagen, og for corona dekker vi de de viktigste mutantene.

FHI: Blir viktig for å gi råd

Overlege Sara Viksmoen Watle ved instituttet er glad for at studien er i gang:

– Studien vil bidra med viktig kunnskap om hvorvidt disse pasientgruppene vil ha nytte av en ekstra dose. Det er også veldig bra at Norge kan bidra med data på dette, fordi pasientpopulasjonene kan være litt forskjellig i ulike land.

– Studien måler også flere deler av immunresponsen, både antistoffer og forsvarsceller. Det vil gi et mer komplett bilde av hvordan en tredje dose eventuelt øker graden av beskyttelse.