BAREIERE: Per Sandberg og Bahareh Letnes bak disken på Grand Bar i Halden, da de åpnet skjenkestedet i mai i fjor. Foto: Gisle Oddstad, VG

Hærverk hos Per Sandberg: − Vurderer hemmelig adresse

Bahareh Letnes (31) og Per Sandberg (61) fikk skåret opp dekkene hjemme og setter skadeverket i sammenheng med trusler og vold utenfor baren sin i Halden. Politiet kan foreløpig ikke bekrefte at hendelsene har noen sammenheng.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Du kan ikke la deg skremme av slike individer. Dette er hyener som løper i flokk, sier den tidligere Frp-statsråden og stortingspolitikeren Per Sandberg til VG.

Siden 15. mai i fjor har han drevet Grand Bar i Halden sammen med sin norsk-iranske kjæreste. Bahareh Letnes driver også Grand Hotel i i bygget på Jernbanetorget. Hun forteller at en gjeng unge menn kom til skjenkestedet etter midnatt natt til lørdag:

– De ble sure og frekke og kom med trusler om å banke oss da jeg ikke ville slippe dem inn. Jeg forsvarte mine ansatte, men det virket som om den ene nesten ville slå meg ned.

Bahareh Letnes sier at hun ringte politiet, som kom til stedet og tok opp forklaringer. Hun sier at den samme gjengen kom tilbake til Grand Bar sent på lørdagskvelden.

– Da slo de ned en mann i køen, sier Letnes, som igjen måtte tilkalle politiet.

HÆRVERK: Dekkene er skåret opp på bilen til Bahareh Letnes og Per Sandberg (t.v.) og bilen til leieboeren deres. Foto: Privat

Lørdag kveld ringte parets leieboer til paret, som begge var på jobb i baren. Hun fortalte at dekkene på hennes egen og deres bil var skåret opp.

– Vi rykket ut med politiet. Vi er hundre prosent sikre på at hærverket er utført av de samme som kvelden før var avvist og utvist fra baren, forteller Sandberg.

Skadeverket er politianmeldt, men Sandberg venter at saken blir henlagt. Han har gitt politiet opptak fra overvåkningskameraene omkring Grand Bar.

Kan ikke bekrefte sammenheng

Leder av nærpolitiseksjonen i Halden Tore Løvengren bekrefter overfor VG at politiet undersøkte alle de tre hendelsene som oppsto i helgen.

– Når det gjelder slåssingen har vi gjort avhør av en del av de involverte. Vi setter ikke denne hendelsen i sammenheng med hærverket, sier han.

– Hva med hendelsen natt til lørdag, der noen ble avvist fra utestedet?

– Det er ingen åpenbar sammenheng for oss akkurat nå, men at paret selv linker dette opp mot hærverket forstår jeg. Jeg kan ikke se noen andre momenter som skal ha utløst hærverket, så det er forståelig at denne tanken dukker opp, og jeg forstår at de ønsker å vite dette. Vi skal se om det er mulig å avklare det, sier Løvengren.

Han har foreløpig ikke sett anmeldelsen av forholdet, men sier at dette kan ta noe tid.

Vurderer hemmelig adresse

Letnes sier at hun ikke reiste hjem etter at hun ble utsatt for trusler natt til lørdag.

– Jeg sov på hotellet, mens Per dro hjem for å ta vare på huset. Jeg ble redd og var sliten.

Sandberg sier at samboeren har levd med trusler i flere år.

– Det påvirker oss når trusler kommer. Vi skrur klokka tilbake til en tid da trusler hang over oss og vi måtte iverksette tiltak for å beskytte oss.

– Hva vil dere gjøre denne gangen?

– Vi vurderer å finne oss et sted på hemmelig adresse. Hittil har vi nektet å la oss kue av trusler, vi har hverken hemmelig adresse eller telefonnummer, sier Sandberg.

HJEMME: Per Sandberg og Bahareh Letnes vil vurdere hemmelig adresse. Her er de fotografert hjemme i Halden i mai i fjor. Foto: Thomas Andreassen, VG

På sin Facebook-side karakteriserer han skadevolderne som stakkarslige og feige.

– Dette er hyener som løper i flokk, de er så feige, puslete og stakkarslige at de trenger hjelp. Det skaper et helvetes ubehag at vi har slike idioter i det offentlige rom.

Letnes sier at gruppen ble avvist, fordi de som innehavere av baren er opptatt av å følge de strenge smittevernreglene som er iverksatt under pandemien.

– Jeg ville ikke sliippe dem inn, fordi de kom etter midnatt, sier Letnes.

Sandberg sier at de fleste aksepterer å bli nektet alkoholservering.

– Det aller meste løser seg med en prat og et klapp på skulderen.