SAMARBEID: Ifølge Felles Klagenemnd skyldes de fleste fuskesakene at studenter har samarbeidet når det egentlig skal leveres individuell besvarelse. Bildet er hentet fra en tidligere sak. Foto: Javad Parsa/VG

Høyere utdanning: Eksplosjon i fuskesaker

Flere studenter anklages for fusk: Så langt i år har Felles klagenemd mottatt 242 saker. I hele 2019 behandlet de 85. Det er spesielt én fuskemetode som skiller seg ut under pandemien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nye tall fra Direktoratet for IKT og fellestjenester (UNIT) viser at totalt 663 studenter er svartelistet på grunn av fusk på eksamen akkurat nå. Det er en økning fra mai da tallet var 544.

Dette er studenter som har blitt anklaget for å ha fusket på eksamen og derfor har blitt utestengt fra studiestedet i opptil ett år.

Felles klagenemnd, som er instansen studentene kan klage videre til dersom de får avslag fra studiestedet, opplever nå en enorm pågang.

Disse utdanningsinstitusjonene har mer enn fem studenter utestengt i juli Universitetet i Sørøst-Norge: 92

Universitetet i Agder: 81

Universitetet i Oslo: 79

Nord universitet: 75

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: 75

Høgskolen i Innlandet: 64

Høgskolen i Østfold: 44

UiT Norges arktiske universitet: 34

OsloMet - storbyuniversitetet: 33

Universitetet i Stavanger: 31

VID vitenskapelige høgskole: 6

Høgskulen på Vestlandet: 31

Universitetet i Bergen: 22

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk: 9 Totalt: 663 Vis mer

Bevisste fuskehandlinger

De nye tallene viser at i det første halvåret av 2021 har Felles klagenemnd mottatt 242 saker. Så langt er 163 behandlet. I 2020 ble totalt 132 saker behandlet, mens det i 2019 var 85.

Marianne Klausen er leder for Felles klagenemnd og advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen og synes det er urovekkende og trist.

– De sakene vi får inn dreier seg hovedsakelig om forsettlig fusk, som viser at studenten har gjort det med vilje, sier Klausen.

I debatten som har pågått om fusk på eksamener under pandemien, er det mange som mener det har vært institusjonene som har vært for dårlige til å informere om hva som er fusk på eksamen, mens det i lovverket står at det er studentene sitt ansvar å sette seg inn i eksamensreglene på forhånd.

FELLES KLAGENEMND: Leder Marianne Klausen beskriver den store økningen av fuskesaker som urovekkende og trist. Foto: Bård Gudim

Leder for Norsk Studentorganisasjon Tuva Lund sier til VG at hun tror det må være et større problem når antallet fuskesaker har steget så mye.

– Vi kan ikke skylde på enkeltstudentene alene når det er så høye tall. Da må det være en feil i systemet også, sier hun og understreker at de tar avstand fra all form for fusk.

Hun mener også institusjonene har et større ansvar for å klargjøre reglene ved endringer.

– Spesielt under pandemien hvor det har skjedd endringer i eksamensform og vurderingskriterier på så kort tid. Det gjør at veldig mange har vært usikre på reglene. Det blir lett å misforstå og jeg tror heller det handler om kommunikasjonen om hva som regnes som fusk, sier hun.

LEDER: Tuva Lund i Norsk Studentorganisasjon mener den enorme veksten av fuskesaker bunner i et større problem. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Marianne Klausen sier at sakene de har hatt til behandling har i all hovedsak omfattet bevisste fuskehandlinger.

– Det er trist for studenten som i tråd med nemndas praksis kan bli utestengt fra studiet i opptil ett år. Dette er både svært negativt for den enkelte student og har samtidig en høy samfunnsmessig kostnad.

Universitetet i Sørøst-Norge har flest utestengte

Siden sist VG skrev om tallene i mai, er det Universitetet i Sørøst-Norge som nå ligger øverst på lista med størst antall utestengte studenter. Fra 73 studenter i mai, er det nå 92.

Studiedirektør for avdeling for utdanning og studiekvalitet ved universitetet Vibeke Bredahl sier at det ikke er hyggelige tall.

– Det er ikke en pallplass vi vil ha og det får store alvorlige konsekvenser for studentene. Samtidig er heller ikke overraskende ettersom vi har sett at vi har mange saker til USNs klagenemnd det siste året.

ØVERST: Studiedirektør Vibeke Bredahl sier det har vært mye fusk knyttet til skoleeksamener som har blitt gjort om til hjemmeeksamener. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge / USN

Bredahl sier det ikke er et bestemt studieprogram eller fakultet som peker seg ut i statistikken.

– Vi ser at fusk særlig er knyttet til skoleeksamener som har blitt gjort om til hjemmeeksamener dette året på grunn av pandemien. Det er spesielt manglende kildehenvisninger som fører til plagiat og ulovlig samarbeid som går igjen, sier hun til VG.

Hun sier at universitetet har gode kontrollerende rutiner og rask saksbehandling, og tror det er en grunn til at de er øverst på statistikken.

– Vi må jobbe enda mer preventivt og har satt i gang et prosjekt for å informere studentene bedre om hva det innebærer å bli tatt for fusk.

– Eksplosjon av ureglementert samarbeid

– Det er en eksplosjon av saker som omfatter ureglementert samarbeid. Høgskolene og universitetene oppfordrer studentene til å samarbeide i kollokviegrupper før eksamen, men under eksamen skal de arbeide selvstendig og individuelt, sier Marianne Klausen.

Hun sier at studenten ofte argumenter med at besvarelsene har blitt så like fordi de har utarbeidet felles notater forut for eksamen.

– Det totale bevisbildet viser imidlertid at samarbeidet har foregått under eksamen.

Foto: Terje Bringedal/VG

Hun sier at de har hatt noen saker om ulovlig samarbeid også før pandemien og at de derfor har fulgt med på at studiestedene har regler som er tydelige nok.

Selv tror hun det skyldes lange perioder med hjemmestudier, og lite kontakt og sosialisering på studiestedet.

– Mange har sittet bak skjermen hele året, og fristelsen blir kanskje for stor. Jeg tror også mange ikke er klar over at universitetene og høgskolene har gode verktøy for å avdekke fusk.

Les også: Studenter tar anklager om fusk til retten