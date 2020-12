Her krysser vaksinebilen grensen

SVINESUND (VG) Grytidlig andre juledag krysset bilen som inneholder de edle vaksinedosene tollstasjonen på Svinesund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lastebilen inneholder 9750 doser av coronavaksinen, som skal fordeles til syv kommuner i Østlandsområdet i romjulen. Det første stikket settes søndag.

VGs fotograf på grensen forteller at vaksinebilen krysset grensen like før klokken 07.00 lørdag morgen, eskortert av en annen bil. Bilen ble tatt med i en garasje på tollstasjonen på Svinesund før den kjørte videre mot Oslo.

Vaksinebilen ankom Ullevål sykehus like etter klokken 09.

Distribusjonsregimet er strengt, og det er hemmelig hvor fryselagrene er av sikkerhetshensyn. Bilene har blitt kjørt fra Pfizer-fabrikken i Puurs i Belgia.

forrige











fullskjerm neste PASSERT GRENSEN: Bilen med vaksinedosene har passert grensen til Norge. Pressen er til stede på Ullevål sykehus.

Pfizer leverer selv vaksinedosene til fryselagre forskjellige steder i landet i spesiallagde bokser. Det er fordi de må holde en temperatur på minus 70 grader.

Norge vil ukentlig få ca. 40.000 doser.

Totalt har kommunene nå fått beskjed om at halvparten – i overkant av 17.000 doser – kan sendes til dem i uke én.

De som får Pfizer-vaksinen, må få dose to etter 21 dager. Men kommunene kan ikke få tilsendt begge dosene en innbygger trenger samtidig: Pfizer-vaksinen har kort levetid, og holder bare fem dager etter at den er opptint for å sendes til kommunene. I de sentrale fryselagrene holder dosene seg i seks måneder.

Trykk på grafikken for å lese mer om vaksinen:

– Leveringene utover på nyåret vil komme ukentlig. I de tre første ukene vil leveringen til kommunene være mindre, fordi de bare skal vaksinere første dose. Fra uke fire vil det imidlertid bli sendt ut rundt det dobbelte, fordi man da kan også kan starte med å sette dose to, forklarte Geir Bukholm i FHI til VG tidligere denne uken.

Les alt om Pfizer/BioNTechs vaksine og de fem andre vaksinene som er aktuelle for Norge i VGs vaksinespesial, og sjekk hvor du står i vaksinekøen ved å ta denne testen.

Skriv din kommune inn i søkefeltet for å se hvor mange doser som er fordelt dit i uke én: