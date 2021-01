FLYTTET HUS: Kvikkleireraset i Ask i Gjerdum kommune på Romerike har flyttet og jevnet flere hus med jorden. Sykehjemmet som ligger like i nærheten av boligene i Nystulia, er evakuert. Foto: Hovedredningssentralen

Fylkesmannen hadde innsigelser mot nabofelt i Gjerdrum – ombestemte seg

Fylkesmannen var bekymret for sikkerheten før utbyggingen av et boligfelt ved siden av boligfeltet som ble tatt av raset i Gjerdrum. Senere trakk de innsigelsen mot planene.

Publisert: Nå nettopp

Ni bygg med 31 boenheter ble tatt av kvikkleirskredet som forrige onsdag gikk ved tettstedet Ask i Gjerdrum kommune på Romerike. Syv personer er så langt bekreftet omkommet, mens tre fortsatt er savnet.

Det er boliger fra Nystulia felt B9 som har gått med i skredet. Feltet ble bygget i 2008. Norges Geotekniske Institutt har etter en gjennomgang av sikringstiltakene i rasområdet sagt at de er gjort etter gjeldende krav.







Dokumenter VG har fått innsyn i viser at Statsforvalteren i Oslo og Viken, tidligere Fylkesmannen, i 2012 fremmet en innsigelse på en annen utbygging i området.

Den gjaldt kommunens planforslag til B10 Nystulia, feltet rett ved siden av. Det ble bygget i 2013.

Blant annet mente Fylkesmannen at planbeskrivelsen og risiko- og sårbarhetsanalysen var mangelfull med henhold til samfunnssikkerhet.

Det forelå heller ikke gode nok beregninger for stabilitetsforholdene i området.

– Dette er en vesentlig mangel med planforslaget, og i strid med NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar», heter det i tilbakemeldingen til kommunen.

Felt B9: Det røde feltet i kartet viser området som ble rammet av skredet, deriblant felt B9. Foto: Grafikk: Einar Otto Stangvik

En drøy måned senere, etter «ytterligere mottatt dokumentasjon og ny ROS-analyse for planområdet», trakk Fylkesmannen innsigelsen mot utbyggingen.

Forutsetningen var at det ble tatt inn krav om at området stabiliseres i henhold til krav fra NVE i reguleringsbestemmelsene.

VG har vært i kontakt med både Statsforvalteren og Gjerdrum kommune. De har ikke anledning til å svare om saken mandag kveld.

NVE: Blir grundig gjennomgang

I en epost til VG skriver NVE at de regner med at skredet vil bli grundig gjennomgått:

– Inkludert spørsmål knyttet til hvorfor innsigelsen fra Fylkesmannen ble trukket, skriver kommunikasjonsrådgiver Aslaug S. Røhne.

Hun legger til at politiet sier de vil sette i gang en etterforskning og at de ikke ønsker å kommentere detaljer om hendelsesforløp eller vurderinger som er gjort tidligere på nåværende tidspunkt.

les også NVE fremmet innsigelse mot utbygging nær raset i 2014

Innsigelser mot utvidelse av sykehjem

Det er fra før kjent at både Fylkesmannen og NVE hadde innsigelser mot den planlagte utvidelsen av Gjerdrum bo- og behandlingssenter.

Utbyggingen ble ferdigstilt for fire år siden, og ligger ikke langt fra området der kvikkleire-raset løsnet tidlig forrige onsdag morgen.

Alle beboerne ved sykehjemmet ble evakuert.

Før utbyggingen krevde Fylkesmannen at kommunen avklarte og dokumenterte de geotekniske forholdene i tråd med gjeldende regelverk.

Også her ble innsigelsen trukket, etter at kommunen og et konsulentfirma, Reinertsen AS, løste innsigelsen mot reguleringsplanen, ifølge saksdokumenter VG sitter på.

Samtidig, understreker Fylkesmannen i tilbakemeldingen, konkluderer NGI sine grunnundersøkelser med at stabiliteten for området ikke er tilfredsstillende.

– Vi forutsetter derfor at de tiltak som er gjennomført finnes i en annen/supplerende geoteknisk rapport for området. Gjerdrum kommune bekreftet i møte med NVE 27.01.2015 at stabiliserende tiltak er utført ved tidligere utbygging, og at disse gir tilfredsstillende sikkerhet for planområdet (...)