fullskjerm neste Fra venstre: Adina Kjøremo-Aakernes (11), Emilie Christophersen (18), Bjørn Christophersen (56), Helga Christophersen (49)

Tenner snølykter for de rammede: − Tungt

GJERDRUM/OSLO (VG) Helga Christophersen (49) og familien bor i høyden med direkte utsikt til skredområdet. Nå har de tent lys.

– Det er litt for å vise at vi tenker på de som har mistet hjem og hus, og kanskje også de som er savnet. Vi vil vise litt hva vi tenker, at vi føler med dem, sier Helga Christophersen (49) til VG.

Hun står på toppen av den samme høyden der journalister de siste dagene har strømmet til for å ta bilder av skredområdet. Det er direkte utsikt til ødeleggelsene herfra.

Nå lyses også toppen opp av snølykter.

– Planen var å skyte opp raketter her nå - det ville vi uansett ikke gjort av hensyn til de som har mistet veldig mye. Så satt vi og diskuterte hva vi skulle gjøre. Vi kom frem til at vi skulle lage noen lykter og tenne lys, sier hun.

fullskjerm neste RASET: Disse bildene av skredområdet er tatt fra området der Christophersen bor.

– Ganske tungt

Christophersen jobber som lærer på ungdomsskolen. Hun vet at tidligere elever har blitt rammet, og mistet hus i skredet.

– Det er ganske tungt å gå og tenke på alle som har mistet hjemmet sitt, og de som er savnet. Vi følger med på nyheter hele tiden.

Hun og familien bor også på toppen av høyden - med utsikt rett mot skredområdet.

– Vi ser det hele tiden. Hører og ser, sier hun.

Morgenen skredet gikk våknet hun av det hun trodde var en måkebil som bråkte noe forferdelig. Hun la seg igjen. En stund etterpå ble hun og mannen vekket av helikopterlyder.

– Vi spratt opp og så at hele Gjerdrum var opplyst av blå lyst. Vi lurte på hva som hadde skjedd. Strøm, nett og vann var borte. Da gikk vi inn på nett og så at det var ras, forteller hun.

– Man ser jo ikke for seg at dette skal skje, det gjør noe med en.

Når man ser den armen som stikker inn i boligfeltet er det veldig spesielt

Man hører historier fra andre, bekjente og barnas venner.

– Tankestund

Christophersens barn er voksne. Men til nyttårsaften har hun og mannen besøk av to familier til, som har med seg sine små barn.

Det de håpet skulle bli en fin nyttårsfeiring med et ønske om at 2021 skulle bli et bedre år enn det som har gått, ble noe helt annet.

Men hun tenker et tent lys også kan være et symbol på håp i denne situasjonen.

– Vi tenkte dette ville være fint for ungene. De er ikke herfra, så det er første gang de får nært bekjentskap til det de har hørt om på nyhetene. Det er fint å vise dem at det har skjedd, og lage litt tankestund.