Superenkel forklaring: Den trigger kroppens immunforsvar, så vi bygger opp et forsvar mot viruset.

Litt lengre forklaring: Mens Moderna og Pfizer er RNA-vaksiner, bruker vaksinen fra Universitet i Oxford / AstraZeneca det som kalles en ikke-replikerende viral vektor.

Viral vektor: I denne typen vaksine bruker man et annet og mindre farlig virus enn sykdomsviruset. Man tilfører dette «vikar-viruset» et gen som gjør at kroppen vil reagere med å produsere antistoffer som også avviser viruset man egentlig vil beskytte seg mot. Vaksiner mot ebola og denguefeber gjør for eksempel det. De bruker imidlertid replikerende virus. Et replikerende virus er i stand til å lage nye kopier av seg selv. Et ikke-replikerende virus er ikke det.

Og i denne vaksinen fra AstraZeneca er altså verts-viruset et ikke-replikerende virus.