VIL STILLE KRAV: SV-leder Audun Lysbakken mener det er uakseptabelt at bedrifter som har mottatt millioner i coronastøtte fra staten nå sier opp ansatte. Foto: Gisle Oddstad

SV-lederen kritiserer selskaper: «Alle må delta i dugnaden»

SV-leder Audun Lysbakken kommer med hard kritikk mot selskaper som sier opp ansatte etter å ha fått millioner i coronastøtte fra staten.

Publisert: Nå nettopp

– Arbeidsfolk betaler prisen for krisen, sa Lysbakken i talen til SVs landsstyre lørdag formiddag.

I fjor betalte staten ut over fem milliarder kroner til koronarammede bedrifter. 18. januar åpnes en ny støtteordning for næringslivet.

SV-lederen understreker at det må stilles krav til bedrifter som mottar coronastøtte.

– Alle må være med på dugnaden. Ikke minst store bedrifter som

holdes gående gjennom krisehjelp fra staten.

I talen nevnte Lysbakken blant annet hotellkjeden Scandic.

- Hotellkjeden fikk 192 millioner kroner av staten i fjor. Nå vil de snart kunne få mer under den nye støtteordningen. Likevel opprettholder de 300 oppsigelser.

Lysbakken sa at han støtter tillitsvalgte som ikke vil godta at ansatte blir kastet ut i ledighet.

– Hva om folk i faste jobber blir sagt opp nå, og det hentes inn løsarbeidere i stedet når tidene blir bedre? Det er ingen dugnad hvis ikke krisepengene også kommer arbeidsfolk til gode.

VG har lagt Lysbakkens kritikk frem for ledelsen i Scandic Hotels Norge. HR-direktør Elin Ekrol skriver dette i en e-post til VG.

– Vi er svært takknemlige for den verdifulle støtten vi har fått gjennom myndighetenes kompensasjonsordninger. Dette er midler som har hjulpet oss å dekke noen av våre faste og uunngåelige kostnader i et svært utfordrende år. For å sikre bærekraftig drift og arbeidsplasser i fremtiden, er vi dessverre nødt til å nedbemanne på områder av vår virksomhet der det er varig bortfall av arbeidsoppgaver.

I talen til landsstyret trakk Lysbakken også frem Compass Group Norge, som blant annet driver blant annet kantinekjeden Eurest. Eurest og Compass fikk ifølge Lysbakken til sammen 12 millioner kroner av staten i fjor.

– De skal sende nesten 300 arbeidsfolk ut i arbeidsløshet etter å ha opprettholdt oppsigelsesvarsler til tross for forlengingen av permitteringsordningen.

– Det Scandic og Eurest driver med er totalt uakseptabelt, sa Lysbakken.

Compass Group Norge har også fått seg forelagt kritikken fra SV-lederen. Kommunikasjonsrådgiver Dag Erik Kongslie skriver i en e-post at selskapet ikke har ytterligere kommentarer enn de som er gitt til media tidligere om denne saken:

– Covid-19 har truffet vår bransje meget hardt. Vi ser en vedvarende koronasituasjon i samfunnet, og våre tjenester er blitt hardt rammet. Vi tror denne situasjonen vil fortsette langt ut i 2021, og har derfor måttet gå til oppsigelser, har HR-direktør Hege Nergaard Mikalsen tidligere uttalt til VG.

SV har tidligere foreslått at det må stilles krav til om null oppsigelser og null utbytte i bedrifter som får krisehjelp. Til uken fremmer SV på nytt forslag om krav om null oppsigelser.

Til VG sier Lysbakken at det er regjeringen som har det største ansvaret for at folk blir sagt opp.

– Dette kan unngås dersom regjeringen stiller krav til bedriftene som mottar støtte. I Norge stilles det tøffe krav til enkeltpersoner som mottar hjelp fra staten. Hvorfor skal det ikke stilles like strenge krav til bedriftene, spør han.

I et nytt lovforslag har regjeringen bedt om muligheten til å kunne innføre portforbud i 21 dager.

Hvis regjeringen innfører portforbud, skal Stortinget informeres med en gang.

Til VG sier Lysbakken at portforbud er feil vei å gå, og at det er en unorsk løsning.

– Tallene i Norge viser at vi har klart å møte pandemien gjennom en frivillig mobilisering av befolkningen. Dette er et resultat av den store tilliten som vi har i det norske samfunnet. Det vi heller bør gjøre er å sikre en bredere demokratisk forankring av de mest inngripende tiltakene.