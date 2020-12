OVERSVØMT: Da utestedet Smelteverket ble bygget, ble det tatt høyde for at det lå tett på elva. Likevel sliter de i dag med å få pumpet vannet ut før det fyller seg opp igjen. Foto: Helge Mikalsen

- En fin oppsummering av hvordan 2020 har vært

Store mengder regn og nedbør har nesten nidobbelt vannstanden i Akerselva fra normalen. Flere steder har vannet tatt seg inn i bygninger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er flott å se på Akerselva nå, men det er også kjempefarlig.

Det sier kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten i Oslo, Kjetil Bjørnsrud.

Han opplyser at vannstanden i Akerselva for øyeblikket er blant rekordene, og det kan være farlig for fotgjengere å ferdes langs elva akkurat nå.

– Normalt sett er vannstanden på rundt 4000 kubikkmeter. Nå er vannføringen på nesten 35.000 kubikkmeter, sier Bjørnsrud til VG.

Tidligere i høst lå den på 25.000 kubikkmeter i en periode.

– Dette er også veldig høyt. Den har vært generelt høy i høst og i vinter fordi det har regnet mye, sier kommunikasjonssjefen.

Den førte til at Beredskapsetaten tidligere denne uken sendte ut gult farevarsel for Akerselva:

Utestedet Smelteverket er et av flere steder som har tatt inn vann grunnet den høye vannstanden i elva.

Morten Guldvig, daglig leder av Skagtindgruppen som eier puben håper at de klarer å unngå materielle skader så godt det lar seg gjøre.

– Vannet står til godt inne på gulvet nå, nesten 30 centimeter. Det har det gjort helt siden de økte vannstanden den 22. desember.

– Vi må jo holde stengt uansett, så vi mister heldigvis ingen omsetning. Men det er kjipt at det skjer, særlig nå i jula. At en av plassene dine står under vann er ikke noe gøy, sier Guldvik til VG.

Han forteller at de har opplevd at det har vært vann inne i Smelteverket flere ganger, men aldri med så stort trykk som det er nå.

Heldigvis har de en opphøyd bar og betonggulv, samt utstyr til å pumpe ut vannet.

– Men når det står så høy på utsiden, så kommer det jo bare inn igjen. Du kan kan pumpe så mye du vil, men da har du løst problemet i 20 minutter, forklarer Guldvik.

BLÅMANDAG: Selv om utestedet Smelteverket forsøker å pumpe ut vannet, greier de ikke å holde det ute fra bygningen. Etter 20 minutter har det fylt seg opp igjen.

Til tross for at utestedet hans er overflommet, tar Skagstind det fortsatt med ro.

– Man er jo alltid bekymret. Men det hjelper ikke så mye å være bekymret nå, vi må bare følge situasjonen fra dag til dag. Det er ikke bare vi som er rammet, vi er en del av et større problem. I mathallen har vannet tatt seg inn i hele kjelleren, forteller Smelteverket-eieren.

Han sier at han har forståelse for at Vann- og avløpsetaten er nødt til å slippe vannet ut i elva for å gi plass til mer nedbør i magasinene. Samtidig påpeker han at timingen er nesten komisk ille, på tampen av et pandemipreget år.

– Vi driver ni-ti utesteder i Oslo, og dette er vel en fin oppsummering av hvordan 2020 har vært for bransjen vår, sier Guldvik.

– Det kan godt bli nytt år nå.

Se bildegalleriet fra Akerselva her:

Nå overvåker vann- og avløpsetaten situasjonen nøye. Det er de som kontrollerer vannstanden, og slipper inn vann fra vannmagasinene i Oslo-marka.

– Hvis vannmagasinene øker ytterligere, vil vi være nødt til å øke vannføringen enda mer. På lørdag prøvde vi å øke til 35 000, før vi måtet ta den ned igjen. Da var kapasiteten til vannmagasinene på 102 prosent, og det er litt høyere enn vi skal ha, sier Bjørnsrud.

Han opplyser videre at det er mange eiendommer som ligger nærme Akerselva som nå har utfordringer.

– Vi har kontroll. Men vi håper på at nedbøren som kommer fremover nå skal komme som snø, fastslår han.