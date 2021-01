forrige

























fullskjerm neste SØKER: Lørdag søkes det i bygningsmassene i rasområdet for å finne overlevende.

Funn av en fjerde omkommet etter Gjerdrum-raset

GJERDRUM (VG) En fjerde person er funnet omkommet etter jordskredet i Gjerdrum. Det bekrefter politiet til VG.

– Vi har gjort et nytt funn av en død person, sier Knut Hammer i politiet på en pressekonferanse klokken 21 lørdag.

På en pressekonferanse klokken 18 lørdag ble det også informert om at det var funnet en tredje omkommet. De to er hentet ut av området.

Også på fredag og tidligere lørdag ble det informert om at en første og en andre person var funnet omkommet. Nå er det totalt fire personer som er funnet omkommet etter skredet.

Etter det tredje dødsfallet takket ordfører Anders Østensen for redningsarbeidet og uttrykket sorg over nok et dødsfall.

– Vi er glade for at det blir gjort funn, men beklager sterkt at tragedien har krevd nok et liv, sier han.

Brannvesenet sa på pressekonferansen tidligere at de jobber fra vestsiden. De forteller at det er en krevende jobb.

– Det er bløtt og leirete, og det er enormt med vrakrester. Vi har bygget oss gangbroer og stier ved hjelp av trematerialer og isopor, sier innsatsleder Knut Halvorsen i brannvesenet.

– Fortsatt fare for ras

Brannvesenet forteller at de sender inn hund som markerer området med funn, før de trekker ut hunden og sender inn mannskaper.

– Vi mener vi har så mange markeringspunktet nå at vi kan jobbe frem til mellom 01.00 og 04.00 i natt, sa brannvesenet på pressekonferansen klokken 18.

Brannvesenet påpekte også at arbeidet er risikofylt.

– Risikoen for ras er fortsatt til stede, sier Halvorsen i brannvesenet.

Det tredje funnet er trolig i det samme bygget som funn nummer to, opplyste Hammer i politiet. Klokken 21 ble opplyst om at det fjerne funnet er i samme område som nummer tre.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber med å bistå redningsaksjonen.

– Vi overvåker skredkanten langs hele skredet kontinuerlig, sier de.

Ressursene som har jobbet i dag i skredområdet er USAR-personell som er trent til å jobbe under slike forhold, opplyser brannvesenet.

USAR står for urban search and rescue, og er redningsmannskap med spesialkompetanse på redning og søk i befolkede områder.

les også Familien til Ann-Mari og Victoria venter på svar: – Innerst inne vet vi det nok

Seks fortsatt savnet

Seks personer er fremdeles savnet etter jordskredet som gikk i Gjerdrum onsdag. Den første omkomne ble funnet og transportert ut av rasområdet i går.

Politiet fikk melding om skredet klokken 03.59 natt til onsdag 30.12. Siden har det pågått en omfattende redningsaksjon ved rasområdet på Ask i Gjerdrum kommune.

Et stort antall redningsmannskaper har deltatt i søket etter personer, men situasjonen i området er utfordrende. Det innebærer fremdeles stor fare å ta seg inn i rasområdet, hvor grunnforholdene fremdeles regnes som ustabile.

les også Dette må til for å overleve i et leirskred

Redningsmannskapet har tatt i bruk blant annet helikoptre, varmesøkende kamera droner og hundeekvipasjer i søket etter overlevende. Det også brukt matter i plastmateriale for å ta seg inn i området.

