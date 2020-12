DØD: Hugås ble sist sett da han forlot en fest i Valnesfjord natt til søndag. Mandag ettermiddag ble han funnet død. Foto: Privat

Avdøde Nikolas (19) ble funnet i sjøen av sambygdinger

– Ingenting tyder på at noe kriminelt har skjedd, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas ved Nordland politidistrikt til VG.

Publisert: Nå nettopp

Natt til søndag ble 19 år gamle Nikolas Hafstad Hugås fra Fauske i Nordland meldt savnet. En stor leteaksjon ble iverksatt da han ikke kom hjem fra en fest i Valnesfjord.

Mandag ettermiddag, rett før klokken 14.30, ble han funnet død i sjøen, under isen.

– Det var sambygdinger som bisto politiet i søket, som fant Hugås. Han ble deretter berget opp av brannvesenet, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas ved Nordland politidistrikt til VG.

MANGE DELTOK I LETEAKSJONEN: Flere hundeekvipasjer og frivillige, samt redningshelikopter fra Bodø og brannvesenet lette etter den savnede. Foto: Frank Øvrewall / Saltenposten

Kaalaas sier at saken er vanskelig å etterforske, men påpeker at ingenting tyder på at noe kriminelt har skjedd.

– Vi gjennomfører nå vitneavhør av dem som var på festen sammen med Nikolas natt til søndag. I tillegg leter vi etter mulige bevis på telefonen hans.

Hugås ble sist sett da han forlot festen i Valnesfjord i 03-tiden. Da 19-åringen ikke hadde kommet hjem søndag ettermiddag, ringte sønnens familie til politiet.

Flere hundeekvipasjer og frivillige, samt redningshelikopter fra Bodø og brannvesenet lette etter den savnede. Politiet takker alle som deltok i leteaksjonen.

Mandag morgen sa politiet til VG at de fryktet at gutten hadde blitt kald og tatt seg inn i varmen et sted på vei hjem og ba folk om å lete i garasjer og uthus.

Pårørende er informert om dødsfallet og vet om at politiet snakker om saken i media, opplyser operasjonsleder Kaalaas.