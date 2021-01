KAN JUBLE: Erna Solberg (H) er den foretrukne statsministerkandidaten for flest, ifølge en undersøkelse fra Respons Analyse. Her er hun i sommer, da hun så kampen mellom Brann og Haugesund. Foto: Frode Hansen, VG

VGs statsministermåling: Erna kan juble, knuser Støre og Vedum

41 av prosent av de spurte foretrekker sittende statsminister som neste statsminister.

Publisert: Nå nettopp

Respons Analyse har på oppdrag av VG spurt et representativt, landsdekkende utvalg på 1000 velgere om hvem som er deres foretrukne statsministerkandidat etter valget i 2021:

De spurte fikk tre alternativer, Ap-leder Jonas Gahr Støre, statsminister Erna Solberg og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

41 prosent foretrekker Erna Solberg.

24 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre.

18 prosent foretrekker Trygve Slagsvold Vedum.

Undersøkelsen er gjennomført ved telefonintervjuer mellom mandag til onsdag denne uken. Feilmarginen er to-tre prosentpoeng i hver retning.

Vedum: Fokuserer på partimåling

I forrige måling var Solbergs oppslutning på 38 prosent.

Da var det for øvrig omtrent uavgjort mellom de to sannsynlige koallisjonskandidatene Støre og Vedum.

I den ferske målingen drar Jonas Gahr Støre fra sammenlignet med forrige «duell» dem to imellom.

Trygve Slagsvold Vedum er mer opptatt av de gode tallene fra VGs partimåling som ble publisert denne uken, enn av at han taper noe terreng til Arbeiderpartiets mann i å være foretrukken statsministerkandidat.

Om målingen Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år, til sammen 1000.

Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobilnummer. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 90 prosent.

Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Utført av Respons Analyse for VG, 4–6. januar 2021. Vis mer

Målingen viser at Senterpartiet biter seg fast på Arbeiderparti-nivå.

– Partimålingen hos dere er en av de høyeste vi har hatt og vi skal stå på det vi kan for å utvikle hele Norge. Det å sikre arbeidsplassene til folk gjennom coronakrisen blir en hovedjobb i ukene som kommer. Vi tar de gode målingene som en motivasjon til å stå på, skriver han til VG.

I denne ukens partimåling i VG får Sp en oppslutning på 19,2 prosent mens Ap får 20,5 prosent.

MOTIVASJON: Gode målinger er motivasjon for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen, VG

Statsministermåling: Solberg, Støre og Vedum

Tabellen viser andelen som svarte på spørsmålet: Av følgende – hvem vil du foretrekke som statsminister etter stortingsvalget i 2021? Tall i prosent.

Erna: – Corona viktigst

– Det er alltid hyggelig med gode målinger, men det viktigste nå er å håndtere coronasmitten slik at vi kan ta hverdagen tilbake, skriver Erna Solberg via sin kommunikasjonssjef.

Hun ser frem til en spennende valgkamp hvor Høyre skal snakke om hvordan vi kan skape flere jobber og gi barna våre en god skole, forteller hun.

– Nå må de borgerlige brette opp ermene og finne gode løsninger sammen. Det er fullt mulig med flertall ved valget.

Drar fra Jonas

Erna Solberg styrker seg som foretrukket statsministerkandidat etter neste stortingsvalg, også i ren duell mot Jonas Gahr Støre:

Når valget står mellom disse to, oppnår Erna Solberg 55 prosent oppslutning, mens 35 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre.

Tilbake i mai 2017 var Støre større enn Erna som folks foretrukne statsminister. Da ledet Jonas Gahr Støre med 47 prosent, foran Erna Solberg med 40 prosent.

Siden da har Erna Solberg vært størst i statsministermålingen – men aldri har forspranget vært større enn nå.

Solberg vs. Støre

Tabellen viser svar på spørsmålet: Hvis du skulle velge mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, hvem ville du da foretrekke som statsminister etter stortingsvalget i 2021? Tall i prosent.

Støre: Valgdagen viktigst

– Den viktigste målingen kommer valgdagen, og vi skal stå på for å sikre flertallet for et skifte. Fram til da skal jeg stå på hver dag for en ny og mer rettferdig retning for dette landet, der det blir vanlige folks tur, skriver Jonas Gahr Støre til VG.

VIL BLI STØRST: Ap-lederen sier at de trenger å sikre trygge jobber og velferd for alle, uansett hvor i landet man bor. – Vårt mål er at Ap skal bli det største partiet og ha statsministeren i en ny regjering, skriver han til VG. Foto: Helge Mikalsen, VG

Godt corona-skussmål

Nær 80 prosent av velgerne mener Solberg-regjeringen har håndtert coronapandemien svært godt eller ganske godt.

Dette er litt ned i forhold til målingen i mai, opplyser Respons Analyse, som har telefonintervjuet 1000 personer om hvordan de mener Solberg-regjeringen har håndtert krisen.

I alt seks prosent mener regjeringen har håndtert koronapandemien svært eller ganske dårlig.

Hvordan mener du at Solberg-regjeringen har håndtert koronapandemien?