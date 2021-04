GÅR MOT SLUTTEN: Bent Høie har brukt tommestokken for å vise hvor lang avstand man skal ha mellom folk. Det har vært både en meter og to meter. Men gjenåpningen vil til slutt bety enden på «meteren» og «to-meteren». Foto: Helge Mikalsen/VG

Bent Høie om gjenåpningen av Norge: − Vaksineringen er viktigst

Norge vil åpnes i flere steg, men regjeringen gir ikke konkrete datoer for når ting åpnes opp.

Statsminister Erna Solberg (H) legger onsdag klokken 11.30 frem sin gjenåpningsplan på Stortingets talerstol.

Da forteller regjeringen hvordan vi skal tilbake til hverdagen.

– Vaksineringen og fremdriften på den vil være det aller viktigste for når vi kan åpne opp, i tillegg til å ha kontroll på smitten. Gjenåpningen av Norge kommer til å være kontrollert, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Han sier at gjenåpningen kommer til å ta tid.

– Det vet jeg er krevende nå når vi egentlig bare ønsker å rushe tilbake til sånn som det var før 12. mars 2020. Vi må ta ett steg om gangen. Vi har stått sammen i pandemien, og vi må også komme ut av krisen sammen.

Ikke konkrete datoer

Storbritannia og Danmark har begge lansert sine gjenåpningsplaner.

Britene har satt flere konkrete datoer for når ting skal åpnes opp, blant annet puben. Men Norge kommer ikke til å gjøre det samme.

– Vi kommer til å bruke noen faktorer som kommer til å avgjøre gjenåpningen. Vi vet ikke på forhånd hvordan smitteutviklingen blir, noe som betyr at det er vanskelig å sette noen konkrete tidspunkter, sier Høie.

Han sier at Stortinget på onsdag skal få detaljene i gjenåpningsplanen først.

Men han peker selv på tre ting; vaksinetempo, smittesituasjon og antall corona-innlagte.

– Kan du gi en overordnet idé for folk når de kan se for seg å gå tilbake til hverdagen?

– Hvis vi kommer ut av april med lave nok smittetall, vaksinasjonen går som planlagt og den kraftige økningen i sykehusinnleggelser har gått ned, så vil vi i løpet av siste halvdel av mai ta det jeg kaller de første stegene tilbake til en mer normal hverdag.

Mer normal sommer

Høie sier at dagens strenge tiltaksnivå nasjonalt ikke nødvendigvis vil vare til mai. De siste innstrammingene er knyttet til smittesituasjonen før påske, ikke til den generelle gjenåpningsplanen.

– Vi måtte gjøre noen innstramminger før påske og skal vurdere disse før 14. april. Den planen som er lagt nå har tatt utgangspunkt i det som var tiltaksnivået før de innstrammingene ble gjort. Gjenåpningsplanen omhandler de nasjonale tiltakene. Underveis i gjenåpningen kan det bli nødvendig med lokale tiltak for å stoppe utbrudd, sier Høie.

Det betyr at tiltaksnivået kan variere, også etter at gjenåpningen starter.

Høie sier at målet er en forholdsvis normal høst. Den største usikkerhetsfaktoren er å få nok vaksiner.

– Hva med sommeren?

– Vi erfarte at sommeren i fjor var ganske fin. Nå har vi vaksine i tillegg og har forhåpentligvis kommet ganske langt i vaksineringen til sommeren. Men vi vil være avhengig av at vi går inn i sommeren også med kontroll på smitten.

Plan med flere faser

Regjeringen har jobbet med FHI og Helsedirektoratets forslag til gjenåpningsplan gjennom påsken.

De har plassert tiltak inn i ulike faser, basert blant annet på hvor inngripende de er for ulike grupper.

– Etter hvert som flere og flere av de sårbare blir vaksinert, kommer antall smittede til å ha mindre betydning fremover. Det kommer til å bli viktigere og viktigere hvor mange som blir syke og innlagte på sykehus, og kommunenes sin kapasitet til å håndtere testing og sporing.

– Hva skal dere gjøre for å sikre at gjenåpningen ikke fører til en umiddelbar økning i R-tallet og smitte?

– Det viktigste er å gjøre det kontrollert, og dermed bruke tid. Vi ser at det går tid fra en gjør endringer i tiltak, til det slår ut i smitte.

Ikke evig «meter»

Bent Høie sier at vi kan måtte leve med de mest allmenne tiltakene i lang tid – som å vaske hendene, teste oss eller være hjemme fra jobb og skole når vi er syke.

De fleste av dagens vaksiner er ikke godkjent for de under 18 år og manglende vaksinering kan føre til smitteutbrudd i lang tid. Vaksinen til BioNTech/Pfizer er godkjent i EU for personer fra 16 år og opp.

– Dette vil kunne endre seg hvis vaksinene blir godkjent også for de under 18 år.

Men det er en ende på alt, også coronaen.

– Nei, det blir ikke meteren til evig tid, lover Høie.

Vaksinepass

– Kan det være aktuelt å differensiere gjenåpningen, slik at noen grupper får egne rettigheter fordi de er vaksinerte?

– Vi deltar jo i EUs samarbeid om utvikling av et corona-sertifikat, som ikke bare inneholder informasjon om vaksinestatus, men også teststatus og gjennomført covid-19. Tanken er at hvis arbeidet lykkes, så kan det bidra til at folk kan reise mer.

– Er det rettferdig da, for alle de som ikke får vaksine?

– Nei, men det blir en diskusjon om hva som er rettferdig. Det er vanskelig å nekte folk å gjøre ting som de kan gjøre hvis det ikke representerer noen risiko for dem selv eller andre. Dette er ikke enkle spørsmål, men det er viktige spørsmål. Det er ikke slik at det nødvendigvis bare er rettferdig å behandle alle likt i en slik situasjon.

Gleder seg til å møte grandnevøen

Høie sier at dårlig vaksinetilgang og nye mutasjoner kan stoppe fremdriften i regjeringens plan.

Han håper corona-håndteringen er bak oss når Solberg-regjeringens skjebne blir avgjort i stortingsvalget 13. september.

– Jeg håper at vi på det tidspunktet vil være i en situasjon hvor vi ser tilbake på pandemihåndteringen. De langvarige konsekvensene er ikke over med valget. Hvordan vi skal håndtere konsekvensen av den krisen vi har vært i sammen kommer sikkert til å være en viktig del for Høyre i valgkampen og en viktig del av valgkampen.

– Hva gleder du deg aller mest til selv?

– Jeg gleder meg til å få være nære de som er nærmest. Jeg har fått en ny grandnevø siden pandemien kom, som jeg ikke har fått holdt og klemt enda. Det er de tingene jeg ser mest frem til.