Ernas topp-byråkrat bestilte juridisk vurdering etter at politiet hadde besluttet å åpne etterforskning

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor har sendt VG følgende utdypning av dokumentene:

«Da NRK tok kontakt fordi de hadde fått et tips om statsministerens familie hadde brutt smittevernreglene, gikk statsministeren og familien gjennom alt som hadde skjedde på Geilo. Det ble da klart at middagene fredag og lørdag kveld kunne være brudd på regler og anbefalinger.

Embetsverket på Statsministerens kontor (SMK) tok kontakt med embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å forsikre seg om SMKs embetsverk hadde en korrekt forståelse av hvilke regler og anbefalinger som gjaldt i vinterferien.

Det var åpenbart at saken ville få mye medieinteresse og at media ville henvende seg til SMKs kommunikasjonsseksjon og statssekretærer med presseansvar. Det ble lagt til grunn at SMK måtte bistå statsministeren med å håndtere media knyttet til saken.

Statsministeren har vært tydelig på at hun ikke ønsket noen konkret rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo, fordi hun mente at etterforskningen var et forhold kun mellom henne og politiet.

Statsministerens kontor ønsket imidlertid en generell oversikt over rettskildebildet knyttet til hva som var et arrangement i henhold til Covid-19 forskriften, for å sikre at svarene fra SMK til media ga uttrykk for riktig forståelse av gjeldende smittevernregler og smittevernanbefalinger.

I dialogen mellom embetsverkene i HOD og SMK oppsto det dessverre misforståelser. Det første notatet HOD sendte var en foreløpig vurdering av om middagen i leiligheten statsministerens familie leide på Geilo var et arrangement i Covid-19 forskriftens forstand.

Embetsverkverket på SMK tok da på ny kontakt med embetsverket i HOD for å understreke at vi ikke ønsket en slik konkret vurdering, men en generell oversikt over rettskildebildet knyttet til hva som var et arrangement i henhold til Covid-19 forskriften. HOD sendte deretter en slik generell oversikt.

De vedlagte dokumentene ble først unntatt fra offentligheten fordi en offentliggjøring kunne oppfattes som et forsøk på å påvirke politiets etterforskning. Nå som politiet har avsluttet straffesaken, har vi valgt å vise merinnsyn og gi ut disse dokumentene.

I tillegg til dokumentene som nå blir gitt innsyn i, har det vært kontakt mellom embetsverkene på SMK og HOD, både i kommunikasjonslinjen og i faglinjen. Begge mottok en lang rekke mediehenvendelser knyttet til de samme spørsmålene, og SMK trengte faglige innspill for å besvare dem.

Disse innspillene er det ikke gitt innsyn i. Det er helt ordinært at denne typen råd og innspill fra et departement til et annet og SMK unntas offentlighet. Innsyn i denne typen kommunikasjon mellom departementer vil kunne skade saksbehandlingen i forvaltningsorganet. Det vil føre til at terskelen for både å be om og å gi innspill, råd og vurderinger vil heves.»