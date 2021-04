Arbeidsbåt falt av det havarerte skipet – flyter

En arbeidsbåt som var på det havarerte skipet «Eemslift Hendrika», har falt av skipet som driver uten motorkraft. Det viser ferske bilder fra båten som sliter.

Lasteskipet «Eemslift Hendrika» gikk mandag kveld på autopilot i Norskehavet, og i 23-tiden mistet fartøyet motorkraft.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land etter at skipet sendte ut nødsignal fordi lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside.

Ved 14.30-tiden viser bilder fra stedet at en av båtene har falt av lasteskipet. Det er et splitter nytt serviceskip, som skal til det norske selskapet AQS AS, som har falt av det nederlandske lasteskipet.

Det er foreløpig usikkert hvor AQS-skipet er nå, men selskapet sier til VG at skipet flyter.

Serviceskipet har en verdi på 66 millioner kroner. Det var den største av båtene som stod på dekk på lasteskipet.

Kan kantre

Det er fortsatt risiko for at skipet kan kantre og utgjøre miljøfare, meldte Kystverket klokken 13.00.

Hans-Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket, forteller til VG tirsdag at skipet ligger i samme drivbane som tidligere inn mot kysten.

Kystverket har sendt sitt beste mannskap, kystvaktskipet «Sortland», til havaristen, samt overvåkningsfly.

Rederiet, altså selskapet som eier skipet, skal legge en plan for videre håndtering av skipet, men Kystverket har fortsatt ikke fått noe beskjed.

Mortensholm sier at de har purret på tiltakene, og forventer at de kommer tirsdag.

Frykter miljøskader

Kystverket har iverksatt sine egne tiltak slik at skipet ikke kommer inn på kysten.

Deres hovedfokus er å stabilisere fartøyet slik at det ikke synker og passe på at oljen ombord ikke slippes ut i havet.

Det er ca 350 kubikk tungolje, 70 kubikk diesel og 10 kubikk smøreolje ombord, noe som vil være miljøskadelig om det kommer ut i havet.

— Vi er optimistiske, men samtidig er det 15 meter høye bølger og kraftig vind. Værforholdene er ekstreme og sikkerheten til personelle vil alltid gå først, sier Mortensholm.

Det er meldt at været skal være litt roligere tirsdag, så Kystverket forventer at risikoen vil reduseres litt.

Vil påvirke sildeeggene og sjøfuglene

Forskningssjef ved Havforskningsinstituttet Frode Vikebø er bekymret for at oljen kan havne i sjøen. Han forklarer likevel at mengden olje og diesel ikke spesielt stor.

– Dersom det kommer olje i sjøen så er det svært uheldig og noe man gjerne skulle unngått. Et utslipp til havs i dårlig vær vil likevel raskt fordampe og fortynnes og

dermed begrense mulige konsekvenser, forklarer Vikebø og legger til:

– Dersom det blir et utslipp helt tett på land kan det nå strandsonen, og da kan man se til lignende utslipp som for eksempel «Full City» forliset. Det kan da medføre et betydelig opprydningsarbeid.

Men skipet er foreløpig ikke nærme strandsonen. Slippes det olje ut i havet nær

hovedgytefeltet for sild vil dette kunne påvirke sildelarvene som skal helt til overflaten for å fylle svømmeblæren og sjøfugler som beiter i området, som inneholder olje, sier Vikebø.

Venter på skip til 66 millioner

Blant lasten om bord på det nederlandske lasteskipet er et splitter nytt 24 meter langt serviceskip til en verdi av 66 millioner kroner på vei til Kolvereid – bestilt av AQS AS. Det er den største, grønne båten som står på dekk på lasteskipet.

Selskapet driver med service i havbruksnæringen – og dersom den noe dramatiske fraktseansen ender godt, vil skipet tas i bruk som det tredje serviceskipet av samme type i selskapet og brukes til blant annet slepeoppdrag og fortøyningsarbeid.

– Jeg har hatt kontakt med Moen Marin som vi har kjøpt båten av gjennom formiddagen. Det som har skjedd er at thrustere, som har blitt fraktet under dekk, har løsnet og forskjøvet seg slik at skipet har fått slagsiden og tatt inn vann, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS til VG mandag.

Thrustere er båtdeler som brukes for å forflytte en båt sideveis.

– Tankene mine går først og fremst til mannskapet – så får det materielle komme i andre rekke. Jeg har lav puls. Det er gode sjøfolk langs kysten her som kjenner båtene sine ut og inn, så jeg håper og tror det skal gå bra, sier Hjertvik.