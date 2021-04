– Jeg skammet meg mye Over en million nordmenn har nedsatt hørsel . Likevel tok det mange før Kristin Haugstad (27) turte å være åpen om det. Hanna Thevik Av Publisert 11. april, kl. 14:32 Hanna Thevik Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hun ble hørselshemmet på begge ører da hun var 22 år. – Jeg har prøvd å skjule hørselstapet mitt, og benekte det. I starten var jeg skikkelig flau over høreapparatene mine, sier Haugstad. Hanna Thevik Neste side (3) Forrige side (1)

Komiker og musiker Egil Skurdal (25) har slitt med hørselen i mange år, og kjenner seg igjen i skammen rundt å gå med høreapparat. Nå vil han ha en holdningsendring . Hanna Thevik Neste side (4) Forrige side (2)

Mange hørselshemmede er redde for å bli ekskludert , og opplever å føle seg dumme. Mange later som de oppfatter og hører informasjon og prat de egentlig ikke hører, sier en psykologspesialist. Hanna Thevik Neste side (5) Forrige side (3)

Haugstad spiller for eliteserien for Lyn Fotball Damer. Det har ikke vært enkelt å være toppspiller og hørselshemmet . Nå ønsker hun at det skal bli mindre stigmatisering. BillyBonkers Neste side (6) Forrige side (4)

– Var skikkelig flau over høreapparatene mine

Det tok mange år før proffspiller Kristin Haugstad (27) tok grep. Nå vil hun synliggjøre bruk av høreapparat og normalisere det å ha dårlig hørsel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TOK MANGE ÅR: Det tok mange år før Haugstad bestemte seg for å ta grep om hørselen sin. Foto: BillyBonkers

Haugstad spiller i toppserien for Lyn Fotball Damer, og som proffspiller kan hørselshemmingen by på utfordringer.

– Jeg har prøvd å skjule hørselstapet mitt, og benekte det. I starten var jeg skikkelig flau over høreapparatene mine. Jeg var redd for å vise de frem. Jeg hadde ikke noe strategi for hvordan jeg skulle ta «eierskap» til det. Jeg lot de heller være hjemme.

Hørselen hennes ble nedsatt etter at hun som 22 år fikk osteoporose, som førte til forkalkninger i mellomøret.

Det var spesielt en episode i vinter som fikk henne til å ta grep. Hun var på trening, og spillerne sto i ring rundt treneren som gir instrukser. Leppene til de andre beveger seg. Praten går. Men så oppdager hun det:

– Shit, jeg hører faktisk ikke en dritt! Det var den opplevelsen som fikk meg til å innse at hørselen min må tas tak i. Nå måtte jeg begynne å bruke høreapparatene mine.

– Men jeg ville ikke ta plass eller fortelle trenerne hvordan jeg opplevde situasjonen. Man vil ikke være til bry med å si «hæ», slik at andre slipper å gjenta det som ble sagt. Og i fotballsammenheng så er det som regel ikke tid til det.

– Fryktet det verste

FIKK SUDDEN DEAFNESS: Egil våknet opp uten hørsel. Her får han trykkbehandling, hvor man sitter under høyt trykk og puster inn oksygen for å kunne øke blodtilførsel til skadede celler og vev. Foto: Privat

Tidligere i år skrev VG om komiker og musiker Egil Skurdal (25) som våknet opp halvt døv. Han har slitt med hørselen i mange år og har heller aldri vært åpen om det på grunn av den voldsomme stigmatiseringen.

– Jeg har fått sudden deafness - halv døvhet. Det er en sjelden sykdom i indre øret som ofte rammer helt uten forvarsel. Ofte grunnet betennelse i indre øret eller lite blodtilførsel grunnet mye stress og spenninger. Sjansen for bedring er varierende, forteller Skurdal.

Han sammenligner det å miste hørselen på denne måten er som at en kokk mister smaksløkene sine.

les også Komiker våknet uten hørsel: – Mareritt

Strever mer

En rekke studier har funnet at barn og unge med nedsatt hørsel strever mer psykisk enn andre, sier Beate Schie Berntsen, psykologspesialist ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

– Forskningsresultatene varierende, men flere undersøkelser finner at barn og unge med hørselstap har lavere livskvalitet enn andre barn og unge, sier Berntsen.

STREVER MER: Beate Schie Berntsen sier at barn og unge med hørselstap strever mer psykisk enn andre. Foto: NBHP

– Jeg har ofte følt meg veldig dum

Etter hvert så fant Haugstad ut at det var bedre å bruke høreapparatet, enn gå med en klump i magen og føle seg utenfor.

– Man får kanskje ikke med seg den spøken i garderoben. Man blir litt utenfor. Jeg har ofte følt meg veldig dum, fordi jeg må jatte med. Det blir mange «råsjanser», forteller Haugstad.

Psykolog Beate Schie Berntsen sier at man kan høre godt under optimale lydforhold, men likevel falle helt av når noen roper noe morsomt for eksempel fra den andre siden av rommet

– Det blir vanskeligere å knekke de sosiale kodene – som igjen kan føre til en følelse av å ikke være innlemmet i vennegjengen eller kollegagruppen. Dette handler om identitet og om «å være en av flokken», å få med det som skjer - når det skjer, mener hun.

I fotball er lyd essensielt. Haugstad får beskjeder under kampen, men skjønner ikke alltid hvor den kommer fra

– Alle mulige lyder kommer inn i høreapparatene, så det er vanskelig å filtrere. Jeg går lett glipp av de kjappe samtalene mellom slagene, sier hun.

BLIR LITT UTENFOR: Kristin Haugstad forteller at hun ofte har følt seg veldig dum, fordi hun ofte må jatte med og gjette seg til det som blir sagt. Foto: Hanna Thevik, VG

Usynlig for andre

Hørselshemming er en usynlig funksjonsnedsettelse, og den hørselshemmede må derfor aktivt informere andre om sitt hørselstap. Mange erfarer at samtalepartnere etter kort tid glemmer eller overser den hørselshemmedes behov for tilpasninger. Dette kan også ofte skje i samvær med familie og jevnaldrende, trekker psykologen frem.

Det er ikke bare en enkel løsning å bruke høreapparat. Haugstad sier at hun ofte har lyst til å skru de av når det er høy musikk og bråk i garderoben på grunn av metallisk kunstige lyder.

– Det er noen ganger jeg blir så sliten på grunn av alle lydene og velger å ikke ha de på. Men da har jeg også opplevd å få̊ spørsmål som «hvis du hører dårlig, hvorfor bruker du ikke høreapparatene?». Det mange som ikke forstår, sier Haugstad.

VIL NORMALISERE: Kristin mener det er viktig å normalisere bruk av høreapparat. Hun kjenner ingen på sin alder som hun vet om, bruker det. Foto: Hanna Thevik, VG

Redde for å bli ekskludert

Berntsen mener at personer med mildere hørselstap ofte ikke får god nok tilrettelegging, både i skole og i sosiale sammenhenger. De får de samme forventningene og prestasjonskravene stilt til seg som personer med normal hørsel.

– Å lytte under vanskelige lydforhold er svært krevende og kan føre til slitenhet, hodepine og muskel-skjelett plager. Mange later som de oppfatter og hører informasjon og prat de egentlig ikke hører. De kan bli redde for å dumme seg ut hvis de misforstår noe.

Det kan for mange være vanskelig å bruke høreapparat, fordi de ikke vil bli sett på som spesielle i redsel for å bli ekskludert fra gruppen.

Noen kan også utvikle større vansker, som angst og depresjon. Konsekvensen av å undervurdere lette og moderate hørselstap er utenforskap og sosial isolasjon, samt redsel for å ikke passe inn, og i noen tilfeller mobbing, mener psykologen.

MÅ HOLDNINGSENDRINGER TIL: Egil forteller at det å ha nedsatt hørsel snakkes lite om, og at vi må gjøre noe med holdningene knyttet til det. Foto: Tara Nilsen, TV2

Skam med høreapparat

Skurdal ønsker nå å være åpen om det å høre dårlig. På Instagram har han delt om sin opplevelse med det å ha sudden deafness.

– Det er viktig å ikke bare dele gode øyeblikk, men også vise at man har tøffe tider. Så dette var en mulighet for meg å fortelle om mine utfordringer. Dårlig hørsel er voldsomt stigmatisert og konsekvent sett på som en gammelmanns-sykdom, så jeg vil vise at unge også kan ha dårlig hørsel.

Han synes det er på tide å gjøre noe med holdningene våre.

– Å gå med briller er mote, men å gå med høreapparat er skam. Her må det holdningsendringer til, sier han.

VOLDSOMT STIGMATISERT: Egil mener vi må gjøre noe med holdningene knyttet til det å ha nedsatt hørsel. Foto: Hanna Thevik, VG

Haugstad ønsker også en holdningsendring.

– Det er jo stigma fordi det blir assosiert med det å være gammel og treig. Da blir det automatisk fremmed for unge.

Hun ønsker å synliggjøre bruk av høreapparat, og opplyse andre om hvordan det oppleves.

– Jeg har ikke møtt noen på min alder som jeg vet bruker høreapparat.

LETT Å FALLE AV: Det er i mange situasjoner hvor man skifter samtaleemner veldig fort - da kan det være vanskelig å henge med og dermed føle seg utenfor. Foto: Hanna Thevik, VG

Overraskende lite kunnskap

Ifølge HLF har over en million nordmenn nedsatt hørsel. Det er mange som bruker tid på å akseptere eget hørselstap. Mange ungdommer og unge voksne søker derfor heller ikke hjelp.

– Er det å ha et hørselstap stigmatisert i samfunnet?

– Ja, etter vår erfaring er det slik. Mange syns det er stigmatiserende å bruke høreapparat og lignende. Det er også overraskende lite kunnskap i befolkningen om det å høre dårlig. Da er det ikke lett å være hørselshemmet.

Bruker de andre sansene mye mer

Haugstad vet ikke om andre legger merke til alle misforståelsene. Ingen ser klumpen i magen eller den indre frustrasjonen.

– Man tør ikke helt å si ifra. Og man lærer seg mestringsstrategier for å hente seg inn.

Hun har blitt ekstremt observant på kroppsspråk. Det kan ofte såre litt også̊, at andre blir oppgitt. Hun gjør mye for å unngå å si «hæ».

VIL BANE VEI FOR ANDRE: Kristin ønsker å bryte stigmaet og gjøre det lettere for andre med hørselsproblemer med å være åpen om det selv. Foto: BillyBonkers

En stor omveltning

Det har to måneder siden Skurdal brått fikk hverdagen snudd på hodet. Han beskriver hørselstapet som en stor sorg.

Å leve med det blir en stor omveltning, men med gode hjelpemidler forteller han at han skal leve greit i hverdagen etter hvert. Han sliter med tinnitus og å høre i støyende omgivelser.

– Det kan være vanskelig for folk å forstå fra utsiden; at jeg en dag kan være på en stor fest, og en annen dag ikke orke en middag med noen venner. Men noen dager er bedre enn andre, sier Skurdal.

FIKK HVERDAGEN SNUDD PÅ HODET: Å leve med hørselstapet blir en stor omveltning, men med gode hjelpemidler forteller han at han skal klare seg greit i hverdagen etter hvert.

Haugstad synes selv at etter man har akseptert sin egen situasjon, så er det lettere å fokusere på andre ting. Det kan være vanskelig i nytt miljø og på nye steder hvor man må tilpasse seg ekstra. Men man må̊ bare fortsette å være åpen om det, og bane vei for andre for å bryte stigmaet.

– Jeg prøver jo å være positiv, da. Man er så mye mer en ‹‹hun med høreapparat››.

Det positive med å høre dårlig er at man kan koble av. Ha sitt eget lille univers hvor det er helt stille.

– Men det må̊ jo bli slutt på den stigmatiseringen!