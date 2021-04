DAGPENGER: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil gjerne at de arbeidssøkende skal ta videregående mens de går på dagpenger. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Venter 33.000 flere arbeidssøkende uten videregående

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er bekymret for at mange tusen som ikke har fullført videregående står utenfor arbeidslivet.

NAV har gjort analyser som anslår at det hver måned er ventet 33.000 flere arbeidssøkende uten fullført videregående utdanning i 2021. Det er en vekst på 132 prosent fra 2019, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det bekymrer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det viser at coronakrisen treffer økonomien veldig hardt og det rammer mange annerledes enn tidligere økonomiske tilbakeslag. Det rammer hardere de med kortere utdanning og med lavere lønn. Det gjør også at frykten min er at veien tilbake til jobb skal bli større, sier han til VG.

– Jeg er bekymret. For selv om mange vil komme tilbake i jobb når landet åpner igjen, kan det bli hardt for mange. Det er derfor vi har åpnet for at folk kan ta utdanning mens man får dagpenger.

60 prosent

I 2019 var det i gjennomsnitt 25.000 arbeidssøkende uten videregående. Statistikken toppet seg i coronaåret 2020 med 77.900. I 2021 er det altså ventet gjennomsnittlig 58.000 arbeidssøkende uten videregående – en eksplosiv vekst fra 2019.

– Det betyr ikke at alle i den gruppen er det og det er mange ressurssterke som raskt vil komme tilbake i jobb. Men i denne gruppen er det mange som står med ett bein innenfor arbeidslivet. Det er mange av dem som jeg ekstra bekymret for.

Ved utgangen av 2020 var det 60 prosent av alle arbeidssøkende som enten manglet videregående utdanning eller hadde det som høyeste utdanning.

Det betyr følgende:

67.000 arbeidssøkende uten videregående utdanning

55.000 hadde videregående som høyeste utdanning

10.000 står uten informasjon om utdanning

BEKYMRET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på sitt kontor. Foto: Eirik Røsvik, VG

– Det viktigste er å fortsette og informere, men også at NAV og fylkene finner hverandre. Vi er helt avhengig av at de snakker sammen for å sluse de riktige menneskene til de riktige tilbudene. Hvem som helst kan ta videreutdanning, kurs og fagbrev samtidig som de går på dagpenger, sier Røe Isaksen.

– Pengene fortjener å bli brukt

Regjeringen har satt av 2,5 milliarder til å blant annet hjelpe folk med å fullføre videregående utdanning og ta fagbrev.

– Har denne regjeringen gjort nok for denne gruppen?

– Jeg sier aldri som politiker at vi gjør nok. For da kunne jeg pakket sammen. Men vi har gjort veldig mye. Men vi er nødt til å få frem disse tilbudene mye mer enn i dag, for vi ser at det er altfor for få som bruker det. De pengene fortjener å bli brukt enda mer, sier han.

– Trengs det ytterligere tiltak?

– Det kan godt hende at det trengs ytterligere tiltak. Det kommer helt an på hvordan situasjonen utvikler seg. Det å hindre at arbeidsledigheten setter seg er ikke over når den siste vaksinedosen er satt.