MEDISINSK FAGDIREKTØR: Steinar Madsen i Legemiddelverket, her fra en pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Legemiddelverket-direktør i SMS: «Jeg stoler ikke helt på AZ»

Dagen etter at AstraZeneca gikk ut og lovet at vaksinen var trygg, skrev medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i en SMS at han ikke stolte på dem.

SMS-utvekslingen, som VG har fått innsyn i, viser at Madsen og overlege Pål André Holme var tydelig skeptiske til AstraZenecas kommunikasjonsstrategi – og usikre på om Holme skulle takke ja til å stille i et møte med selskapet.

Holme leder teamet ved Rikshospitalet som undersøker de mistenkte alvorlige bivirkningene av vaksinen.







Lørdag 13. mars hadde norske helsemyndigheter registrert tre tilfeller av en svært sjelden blodpropptilstand blant vaksinerte under 50 år.

Samtidig sa kommunikasjonsdirektør Jacob Lund i AstraZeneca til TV 2 at de «definitivt mener det er en trygg vaksine», og at det ikke var en sammenheng mellom blodpropptilfellene og vaksinen. Les mer om dette i denne saken.

Både Madsen og Holme reagerte på uttalelsene, viser SMS-er sendt mellom dem dagen etter:

«Bra du korrigerte Astras uttalelser fra i går, jeg fant dem også meget upassende i dagens situasjon», skriver Holme, samtidig som han spør om han skal stille opp på et digitalt møte vaksineselskapet har invitert ham til.

«Ja, jeg ble litt irritert. Om du skal stille opp er jeg usikker på. Jeg stoler ikke helt på AZ (AstraZeneca, journ.anm.)», svarer Madsen. Han peker likevel på at det er bra om selskapet blir kjent med tilfellene Norge har oppdaget.

Den påfølgende uken kunne Holme ved Rikshospitalet fortelle at de hadde funnet årsaken til de sjeldne blodpropptilfellene: En kraftig immunreaksjon, som de mente det var sannsynlig at vaksinen forårsaket.

Madsen: Skeptiske til hva som ville komme ut av møtet

– I SMS bruker man litt andre ord enn man bruker offisielt – men man kan uttrykke det på den måten at vi begge var litt usikre på om det var hensiktsmessig, sier Steinar Madsen om meldingsutvekslingen til VG.

Han sier videre at både han og Holme var usikre på var hva AstraZeneca ønsket å få ut av møtet, og om de var interesserte i en «seriøs faglig diskusjon».

– Vi var litt skeptiske til hva som ville komme ut av det rett og slett, med tanke på hva AstraZeneca hadde hevdet tidligere – at de utelukket at det kunne være noen sammenheng med vaksinen. På det tidspunktet var det umulig å si det. Det var ikke vitenskapelig holdbart.

Men etter at han og Holme hadde snakket sammen, skal Holme ifølge Madsen ha sagt til selskapet at han kunne stille på møtet – og at han ønsket å ha med seg en representant fra Legemiddelverket.

– Vi hadde et tett samarbeid med OUS om disse tilfellene. Og hvis AstraZeneca kom med andre opplysninger kunne dette vært et nyttig møte. Men da Holme formidlet dette, hørte han aldri noe mer, sier Madsen.

OVERLEGE OG PROFESSOR: Pål André Holme ved Rikshospitalet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

AstraZeneca: Ønsker ikke å gå i detaljer på kontakten

Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet har fått anledning til å kommentere saken. Han viser til Madsens kommentarer.

VG har spurt Jacob Lund, kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca, om han ønsker å kommentere innholdet i SMS-ene og Madsens kommentarer. Han svarer følgende:

– Det var viktig for oss å få mer informasjon om bakgrunnen for de alvorlige hendelsene i Norge da dette forløpet var ukjent for oss. Vi ønsker ikke å gå i detaljer på den kontakten vi har hatt, men kan bekrefte at globalt ansvarlige for pasientsikkerhet har hatt en god faglig dialog med det norske helsevesenet.

AstraZeneca-vaksineringen i Norge er fortsatt satt på pause, og myndighetene skal innen 15. april avgjøre hva som skjer videre.

Onsdag kom bivirkningskomiteen i Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) med et tall på hvor mange tilfeller de har funnet av sjelden og alvorlig blodpropp (sinusvenustrombose) blant AstraZeneca-vaksinerte. De har registrert 62 tilfeller i verden, 44 av dem i EU og EØS, med data samlet inn frem til den 22 mars.

Mens det Norske legemiddelverket mener en sammenheng med vaksinen er sannsynlig, sier EMA at en link er mulig – og de anbefaler fortsatt bruk av vaksinen. Neste uke vil bivirkningskomiteen ha et nytt møte om veien videre. Les mer om det her.