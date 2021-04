STRAFF: Monica Mæland (H), justis- og beredskapsminister, håper en oppdatering av loven vil øke bevisstheten på at uønsket billeddeling er straffbart. Foto: Helge Mikalsen

Vil ha tydeligere lov om spredning av nakenbilder

Justis- og beredskapsministeren mener dagens lovgivning er for utdatert. Nå ønsker regjeringen en ny straffebestemmelse for deling av krenkende bilder, film eller lydopptak.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De siste årene har det vært flere tilfeller der private og offentlige personer har opplevd at intime bilder er delt på nettet.

I regjeringens forslag blir straffenivået hevet til fengsel i inntil to år, for grove overtredelser.

VG har tidligere belyst problemstillingen, og vært i kontakt med opp mot 100 jenter og unge kvinner fra hele Norge som er blitt utsatt for ulovlig spredning av intime bilder.

– Vi vet at de som opplever dette får store vansker. Vi har sett og fått hendelser hvor vi ser at dagens lovverket ikke er godt nok, sier Monica Mæland (H) justis- og beredskapsminister til VG.

– Mer effektiv og tydelig lov

Den foreslåtte straffen i lovforslaget er bot og fengsel inntil ett år, med to år for grov overtredelse. Det blir en strengere straff enn hva som er i dag. For deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder vil straffenivået i utgangspunktet være ubetinget fengsel i 60 til 90 dager.

– Vi har i dag regler mot spredning av nakenbilder, men de er oppdelte og lite oversiktlige. Vi må ha et lovverk som utvikler seg med den digitale verdenen vi lever vi, sier Mæland.

Mæland presiserer at det er viktig for regjeringen å tydeliggjøre at det er dem som deler bildene uberettiget som har ansvaret.

– Hva er endringen i korte trekk?

– Vi lager en egen straffebestemmelse som forbyr uønsket deling av bilder og filmer. Det vil ikke løse alle problemer men vi tror det vil bidra til mer kunnskap. Det blir en mer effektiv og tydelig lov som blir mer aktuelt å bruke i tilfeller med spredning av uønskede bilder. En slik bestemmelse vil kunne tydeliggjøre at slik deling ikke er lov.

I 2019 hadde Kripos en kampanjen for å spre kunnskap om deling av nakenbilder. Se deler av den her:

TV-serie om deling av sexvideo

Tidligere i år diskuterte skuespillerne i «Delete Me», Sofia Tjelta Sydness (19) og Thea Sofie Loch Næss (24) spredning av sexvideoer med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Det har vært en helt overveldende respons på at dette er et veldig viktig tema, sa skuespiller Sofia Tjelta Sydness.

Serien handler om russetid, rus, press og deling av en sexvideo.

Barne- og familieminister har koordineringsansvar for digital trygghet i regjeringen og etter sommeren skal en ny strategi ferdigstilles.

Om forslaget blir vedtatt i Stortinget denne stortingsperioden, kan endringen innføres allerede fra 1. juli i år.