BERGING: Kystverket forsøker å berge et nederlandsk lasteskip som har kurs mot Stadlandet. Foto: Kystverket

Sleper lasteskipet – bergingsmannskapet har kontroll

Kystverket har kontroll lasteskipet «Eemslift Hendrika», som de tidligere fryktet kunne drive på land i løpet av natten.

Kystverket arbeider onsdag kveld med berging av det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika». Klokken 22.55 opplyser Hans-Petter Mortensholm i Kystverket overfor VG at de har kontroll på skipet.

– Slepere er fast, og man har kontroll på skiptet. Nå stabiliserer man skipet i baugen, forklarer han. Det innebærer å feste et nytt slep akterut – altså bak på båten.

Tidligere på kvelden varslet at det er igangsatt mobilisering av oljevernressurser i området. Skipet var på vei mot land, og hadde kurs mot Stadlandet.

– Det er 350 tonn med tungolje om bord. Dette er det oljeproduktet som vil ha størst påvirkning på miljøet, forklarte Mortensholm tidligere onsdag kveld.

Lasteskipet driver fremdeles med slagside i Norskehavet. Nå er målet å stanse det før det treffer land, slik at man unngår forurensing av olje.

Kystverket har mobilisert oljelenser og opptaksmateriell i beredskap, i tilfelle det verste skulle skje. Driver skipet ukontrollert på land, kan det føre til et stort oljesøl. Dette forsøker Kystverket å unngå.

Nå gjøres «Eemslift Hendrika» klar til å slepes. Mannskap er firt ned fra redningshelikopter ned på lasteskipet, og begynner forberedelser for å koble opp slepemateriell.

To andre skip begynner arbeidet med å koble seg opp til det havarerte lasteskipet.

Tidligere onsdag, meldte Kystverket at de ville avvente bergingsaksjonen til torsdag, på grunn av utfordrende værforhold. Nå har de fremskyndet oppdraget. Mortensholm i Kystverket sier værforholdene har bedret seg.

– Med det sagt, er det ikke fint vær. Det er bølger på tre-fire meter, og vinden blåser med en styrke på ti meter i sekundet, forteller han.

– Operasjonen er ferdig i løpet av noen timer, hvis vi er heldige nå, legger han til når VG snakker med han klokken 21.30.

Målet er å stanse skipet helt, slepe det vekk til et området som ligger i le fra været, og deretter rette det opp.

Dette har skjedd med det nederlandske lastefartøyet «Eemslift Hendrika» Lasteskipet «Eemslift Hendrika» gikk mandag kveld på autopilot i Norskehavet, og i 23-tiden mistet fartøyet motorkraft.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land etter at skipet sendte ut nødsignal fordi lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside . En person ble skadet.

Lasten om bord var blant annet en 24 meter lang servicebåt til 66 millioner kroner som det norske selskapet AQS AS har kjøpt av Moen marin. Denne båten har falt av dekk på lasteskipet og flyter i Norskehavet.

«Eemslift Hendrika» har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord. Kystverket og eksperter er bekymret for miljøskader dersom det kantrer.

Onsdag 7. april ble det gjort bergingsforsøk av både «Eemslift Hendrika» og «AQS Tor» – men værforholdene tillot ikke dette. Vis mer

Sleper grønn arbeidsbåt

Samme kveld er den grønne servicebåten «AQS Tor» som tirsdag falt av lasteskipet «Eemslift Hendrika» koblet på slepebåten «Stadt Sløvåg» i Norskehavet.

Det bekrefter teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS overfor VG onsdag, som berømmer innsatsen slepebåten gjør.

– Det er jo en gladnyhet for å si det sånn. Man blir jo veldig lettet når man får en sånn beskjed, sier han. Han fikk beskjeden like før klokken 18.30 onsdag.

Båten slepes endelig, etter store værmessige utfordringer i bergingsarbeidet. Den falt av lasteskipet «Eemslift Hendrika» tirsdag ettermiddag.

fullskjerm neste SLEPES: «AQS Tor» får hjelp med å komme seg til Florø, før den skal videre til Trøndelag.

– Vi er jo selvfølgelig fremdeles ikke i mål. Nå sender vi nedover en av våre egne slepebåter. Den reiser nedover og sleper «Tor» oppover til Trøndelag, forklarer Hjertvik.

Først skal den til Kolvereid hvor verftet holder til. Deretter skal den starte karrieren som servicebåt for oppdrettsnæringen i Flatanger. Båten har en verdi på 66 millioner kroner.

Slepebåten som onsdag reddet «Tor» har AQS selv har hyret inn for å få tak i båten – i tett dialog med Moen Marin og Gjensidige.

Eierselskapet AQS AS hadde bestilt berging med Stadt Sjøtransport som var ute ved båten ved 12-tiden onsdag.

Før bergingen, drev «AQS Tor» sørover, og sjødyktigheten så ut til å være intakt hele veien. Langs siden på båten kan man se noen riper og bulker, men ellers ser den ut til å ha tålt fallet fra lasteskipet ganske bra.

Dårlige værforhold

Det er værforholdene som gjorde at forsøket på å heise ned bergingseksperter og slepe det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» til land ble avblåst. Bergingsaksjonen med sleping av skipet er nå planlagt torsdag.

– Liv og helse er alltid førsteprioritet under en hendelse som dette, og det må være trygt å gjennomføre bergingen, sier Hans-Petter Mortensholm i Kystverket i en pressemelding.

Kystverket skriver at beregningene for drivbanene til skipet, viser at faren er liten for at det skal gå på grunn.

– Det er meldt bedre vær i morgen, og det er større sannsynlighet for at aksjonen kan gjennomføres vellykket, heter det videre i pressemeldingen