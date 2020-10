DØDE KATTER: Flere katter lå døde inne i huset da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk til den nå domfelte mannen. Foto: MATTILSYNET

Måtte avlive 29 katter: Bonde dømt til fengsel for grov dyremishandling

Den tidligere bonden lot opptil 40 syke katter leve i sin egen avføring uten tilstrekkelig mat og tilsyn. 29 av kattene måtte avlives.

Det var et forferdelig syn som møtte representantene fra Mattilsynet da de uanmeldt ankom gården i Trøndelag i oktober 2018, etter en anonym bekymringsmelding.

I bolighuset lå flere katter døde rundt omkring, og kattene som var i live, var enten apatiske og ikke kontaktbare eller fór livredde omkring. Det var ifølge veterinæren som kom til gården umulig å få oversikt over hvor mange katter som fantes i huset.

Der levde de i sin egen avføring, med matskåler fulle av mugg, og hvor gulv og inventar i huset var «impregnert av skitt», ifølge veterinæren.

Lukten fra huset kattene oppholdt seg i, var så sterk at inspektørene fra Mattilsynet fikk problemer med å oppholde seg der.

29 katter måtte til slutt avlives.

Nå er bonden i 60-årene fra Trøndelag dømt til seks måneders fengsel for grove brudd på dyrevelferdsloven. Fire av månedene er gjort betinget. Han får heller ikke lov til å eie dyr de neste fem årene, ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Halebrudd, innvollsorm og «ekstremt redde»

Ifølge dommen hadde bonden til enhver tid mellom 12 og 40 katter i hus. Alle kattene som Dyrevernnemnda fikk fanget, ble undersøkt av veterinær før de ble avlivet.

DRITT OG LORT: Forholdene i huset var svært uhygieniske, det lå avføring på inventar og gulv, og matskålene inneholdt mugg. Foto: MATTILSYNET

I konklusjonen fra veterinæren kommer det frem at så godt som alle kattene viste tegn til øvre luftveisinfeksjon, flere var avmagret, flere hadde brudd i halen og merker etter slåsskamp. Alle kattene var ekstremt redde og sky, og alle fikk påvist ubehandlet innvollsorm.

En representant fra Mattilsynet sa i retten at hun mente at kattene hadde vært utsatt for sterk påkjenning hele sine liv.

Jurist i region Midt i Mattilsynet, Mona Holm-Ross, sier til VG at de ser veldig alvorlig på denne typen saker.

– Noen har en oppfatning av at hold av dyr er en privatsak, men det er viktig at de vet at det er deres ansvar å sørge for at dyrevelferdsloven følges. Vi ser veldig alvorlig på at folk som har ansvar for dyr ikke sørger for at de har det godt, sier hun.

Det har ikke lyktes VG å få tak i mannens forsvarer, Kolbjørn Lium.

– Fikk ikke tak i p-piller

I dommen kommer det frem at bonden langt på vei erkjente de faktiske forholdene, men han erkjente likevel ikke straffskyld.

Han innrømmet at det var gjort for lite for å bedre forholdene for kattene, men var ikke enig i at de hadde det vondt eller at de levde i et for dårlig miljø.

Bonden forklarte i retten at katteholdet kom ut av kontroll i 2018, fordi han ikke klarte å skaffe p-piller til kattene. Dette skyldtes ifølge dommen at p-pillene han tidligere hadde brukt, hadde gått ut av produksjon.

Han erkjente også at «en god del» katter hadde dødd samme høst, og forklarte at han lot de døde kattene ligge inne i huset i påvente av en samlet gravlegging senere.

Han anslo også at rundt 15 katter hadde dødd i huset året før.

– Syke av naturlige årsaker

Bonden avviste at han ikke hadde gitt dem nok mat, og i retten viste bonden blant annet frem flere kvitteringer for innkjøp av kattefôr som han hadde gjort.

– Han var også uenig i at de hadde vært utsatt for lidelser. De skader og sår han var kjent med, var kommet av helt naturlige årsaker, heter det i dommen.

Dette trodde ikke retten på, og skriver at de mener at bonden utvilsom lot være å beskytte kattene mot skade, sykdom og andre farer, eller at han sørget for forsvarlig behandling eller avlivning der det var nødvendig.

Retten mener likevel ikke at bonden med viten og vilje har vanskjøttet kattene, men de mener han burde ha visst og forstått at kattene ikke ble gitt god nok pleie.

