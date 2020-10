ÅSTEDET: I dette uthuset ble det funnet et prematurt foster. Foto: Tore Kristiansen

Funn av dødt foster: − Det er en tragedie uansett hva som har skjedd

KVÆFJORD (VG) Det andre funnet av et dødt foster på litt over et år treffer tettstedet Borkenes tungt.

– Det et en tragedie uansett hva som har skjedd. Jeg vil appellere til at vi tar vare på hverandre, sier ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord kommune til VG, mens fergen fra Flesnes til Refsnes durer i bakgrunnen.

Ikke langt unna ligger tettstedet Borkenes, som er administrasjonssenteret i Kvæfjord kommune. Det er der politiet mandag ble varslet om funnet av et prematurt foster, som bar preg av å ha ligget der lenge.

Det falleferdige uthuset der fosteret ble funnet, har blitt dekket av et tynt lag med snø. Omtrent en kilometer lenger inn i bygda ligger et annet hus, der det ble funnet et foster i oktober i fjor.

Politiet ser likhetstrekk mellom sakene, men sier det er for tidlig å konkludere nå om en eventuell sammenheng.

VENTER: Ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord mener det innbyggerne bør gjøre nå er å ta vare på hverandre, og vente på svar i saken. Foto: Tore Kristiansen

– Dypt tragisk

Borkenes er et lite og tett sammensveiset samfunn der de fleste kjenner hverandre. Samlingsstedet for mange er Bygdekafeen. Like utenfor møter VG Roy Midtbø Nilsen, som forteller at stemningen i bygda er ganske annerledes enn da det ble funnet et foster i fjor:

– Mitt inntrykk er at folk er litt sjokkerte over å høre at det har skjedd igjen, så man vet ikke helt hva man skal tro. På den måten er det litt avventende. Men sannsynligvis ligger det noe dypt tragisk bak, så det er ikke så mye spekulasjoner, sier han.

I 2019 visste folk nemlig ikke hva som hadde skjedd da de så politiet rykke ut til et hus i Borkenes, før det ble offentliggjort en uke senere at det var et foster som var funnet. Denne gangen har politiet gått tidlig ut med opplysninger om hva som har blitt funnet i uthuset.

AVVENTENDE: Roy Midtbø Nilsen tror de fleste venter på å høre hva politiet finner ut, heller enn å spekulere i saken. Foto: Tore Kristiansen

Flere av de VG snakker med om saken er ordknappe, men trekker samtidig frem at saken er en tragedie uansett hva som er årsaken.

– Det er bare kjempetrist, sier Gøril Åse Pedersen (59).

Venninnene Unni Myhre og Vivi-Ann Slettli, som begge er i 60-årene, mener saken er veldig trist.

– Men man vet jo ikke hva som har skjedd, sier Slettli.

TRAGEDIE: Et ord går igjen når Morten Osland og andre innbyggere i Borkenes skal beskrive hva de føler om saken. Foto: Tore Kristiansen

– Dette er jo en tragedie for de det har skjedd hos, sier Morten Osland (52)

Har gjennomført avhør

Saken i 2019 endte med en henleggelse. Politiet fant ut hvem foreldrene var, men fosterets mor hadde vært død i flere år, og de kom ikke til bunns i akkurat hva som hadde skjedd.

På politistasjonen i Harstad venter stasjonssjef Frank Magne Sletten på analyser av DNA-prøver som kan bidra til å bringe klarhet i om sakene kan ses i sammenheng, og hvem som var foreldrene til dette fosteret.

– Så vil vi få en obduksjonsrapport som sier litt om alder og mulighet for overlevelse på det tidspunktet. Det jobbes det med på universitetssykehuset.

PÅ KONTORET: Stasjonssjef Frank Magne Sletten. Foto: Tore Kristiansen

– Hva vil det si når dere sier dere har funnet et prematurt foster?

– Det betyr at det ikke er født på normal måte innenfor definert tid, altså at det er født for tidlig. Akkurat hvor langt kan jeg ikke si, sier han.

– Vi tenker at det er en fødsel som i alle fall er gjennomført, og kanskje utenfor det organiserte hjelpeapparatet.

Politiet har gjennomført avhør i saken, og kommer til å fortsette med det fremover.

– Målet vårt er å komme så nært sannheten som det er mulig å komme for å ta stiling til om noen eventuelt kan stilles strafferettslig ansvarlig, eller om vi kan konkludere med at det har vært en ulykke eller en annen personlig tragedie som ligger til grunn for at fosteret fikk en slik skjebne, sier han.

– Vil være der for innbyggerne

Ordfører Torbjørn Larsen sier også at denne saken har truffet bygda på en annerledes måte enn den forrige.

– Sist gikk det ganske lenge før det var offentlig sagt at det det var et foster. Nå visste vi litt mer tidligere. Og vi har et veldig godt samarbeid med politiet – de kontaktet meg umiddelbart da de hadde fått denne informasjonen, og ga oss de opplysningene vi trengte for å ivareta innbyggerne våre.

Han sier det er klart at lokalsamfunnet blir preget av denne typen saker.

– Det er et lite samfunn der alle kjenner alle, og man blir berørt av dette. Men dette er tiden for å vente på svarene det jobbes med å se på, sier ordføreren.

Kommunen har satt opp en kontaktperson som vil følge opp de pårørende når fosteret er identifisert, forteller han.

– Kontakten kan være der både nå med en gang hvis det er ønskelig, og de kan være det om en uke, en måned eller flere måneder. Hvis det er noen som trenger det så ønsker kommunen å være der for innbyggerne våre.

ORDFØRER: Torbjørn Larsen møter VG når han kommer av fergen på vei hjem. Foto: TORE KRISTIANSEN

Publisert: 23.10.20 kl. 21:39