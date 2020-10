BRANN: To personer ble funnet døde etter en brann i et næringsbygg i Moelv onsdag forrige uke. Foto: Geir Olsen / NTB

Politiet etterforsker fortsatt brannen i Moelv som en kriminalsak

Etterforskningen av brannen i næringsbygget i Moelv onsdag 30. september der to menn ble funnet omkommet, pågår med full styrke og følger et kriminelt spor.

NTB

Nå nettopp

– Det er kommet inn rundt hundre tips i saken. Vi arbeider videre med informasjonsinnhenting og å strukturere informasjonen som er kommet inn for å få oversikt over hva som har skjedd. Tips blir kontinuerlig fulgt opp, opplyser politiadvokat Sten Floor Nelson i Innlandet politidistrikt.

Kripos bistår fortsatt politidistriktet i saken, og politiet har ellers satt av nødvendig med ressurser fra hele politidistriktet.

En 43 år gammel mann og en annen mann i 40-årene fra Gjøvik ble funnet døde i ruinene av det brannherjede bygget på Moelv onsdag i forrige uke.

43-åringen hadde da vært meldt savnet siden dagen før. Det skal ha vært en konflikt mellom de to mennene, men det er uklart om flere personer kan ha en rolle i saken.

Politiet fikk de foreløpige obduksjonsrapportene i forrige uke, men har hittil ikke gått ut med informasjon om innholdet.

les også Politiet: Brannofrene knyttes til konflikt

Følger krimspor

Politidistriktet opplyste onsdag at de har som hovedhypotese at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med brannen.

– Vi arbeider fortsatt ut fra at det har skjedd noe kriminelt. Vi etterforsker det videre for å se hvor det fører hen, sier Nelson til NTB.

Politiadvokaten sier det spesielt er den taktiske bistanden fra Kripos som er sentral nå for å systematisere informasjonen de har innhentet, men også for å få hjelp til avhør. Avhørene de foretar gjør at de kan sile ut personer, samtidig som forklaringene de får, gjør at de må foreta nye avhør.

– Det kan være vitner som har opplysninger som vi må ettergå, og det kan være vitner som er avhørt som tar kontakt med oss på nytt, enten fordi de har tilleggsopplysninger eller noe de glemte å si i første avhør, forklarer han.

les også To personer funnet døde etter brann i Moelv – etterforsker om den kan være påsatt

Store mengder informasjon

Nelson sier at politiet vil opprettholde styrken og tyngden de har i etterforskningen.

– Vi har også fått lovnad om at vi kommer til å få bistand fra Kripos en tid fremover, men dette er jo også et ressursspørsmål fra deres side.

Kripos analyserer materialet som er sikret i det nedbrente bygget der en brannhund gjorde markeringer.

– Vi venter på svar fra dem når det gjelder arnested for brannen, sier politiadvokaten.

Politiet har innhentet svært mye informasjon fra overvåkingsvideoer.

– Vi har videoer som viser de to omkomne, men det er på et tidligere stadium enn brannen 30. september. Det tar tid å gjennomgå og systematisere dette for å kartlegge de omkomnes bevegelser. Dette arbeidet har høy prioritert, sier politiadvokat Sten Floor Nelson.

Publisert: 08.10.20 kl. 16:55

Les også

Mer om Politiet Krim Etterforskning Brann