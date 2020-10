ALVORLIG ULYKKE: Sjåføren av personbilen ble fraktet til Rikshospitalet med kritiske skader. Passasjeren - og kameraten - er nå siktet for drapsforsøk. Foto: Theo Aasland Valen

Krasjet på E18: Slik forklarer drapsforsøkssiktet passasjer ulykken

Passasjeren som er siktet for drapsforsøk på kameraten, har sagt at han ønsket å ta livet sitt og at han derfor forårsaket ulykken på E18.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var i slutten av august at personbilen kolliderte med en tankbil på Langangenbrua på E18 i Porsgrunn.

Sjåføren av bilen ble fraktet til Rikshospitalet med kritiske skader, og kameraten hans ble dagen etter siktet for å ha forsøkt å drepe ham.

les også Passasjer siktet for drapsforsøk på sjåfør: – Det er en trist og forferdelig sak

Selv kom den siktede passasjeren fra det med mindre alvorlige skader. Mannen i 30-årene ble varetektsfengslet i fire nye uker i Nedre Telemark tingrett denne uken.

– Han nekter straffskyld, sier hans forsvarer Bjørn Erik Rødser til VG.

Innrømmer bevisst handling

I kjennelsen fra tingretten kommer det frem at politiet mener det er fare for at mannen kan gjøre liknende handlinger - og dermed utsette andre for fare - og de mener derfor han må forbli fengslet.

Den siktede mannen har i politiavhør forklart seg detaljert om kollisjonen, og at den var et resultat av en bevisst handling fra hans side, ifølge kjennelsen fra Nedre Telemark tingrett.

Få dager etter ulykken sa den siktede mannen i politiavhør at «hans motivasjon for å vrenge bilen, som fornærmede var sjåfør av, inn i motsatt kjørefelt, var å ta sitt eget liv».

– Dessverre ble fornærmede mest skadet i kollisjonen, har han sagt i avhør.

Det var video fra dashbordkameraer i to kjøretøy og opplysninger fra vitner på stedet som gjorde at politiet etter ulykken mente det var skjellig grunn til å mistenke mannen for drapsforsøk.

Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Julianne Angre, sier at siktelsen er opprettholdt etter at det er gjort avhør av den siktede mannen og kameraten.

Den fornærmede mannens bistandsadvokat, Petter Sogstad Grannes, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

TOTALSKADET: Bilen fikk store skader i møtet med tankbilen. Foto: Theo Aasland Valen

Vurderer tilregnelighet

Tingretten skriver i sin fengslingskjennelse at de regner det som overveiende sannsynlig at den siktede mannen var tilregnelig da ulykken skjedde, men det gjennomføres likevel en såkalt full judisiell observasjon av ham. Denne er ventet å være ferdig i begynnelsen av november.

– Vi tok en prejudisiell observasjon av ham, noe vi ofte gjør i slike saker. Da ble det anbefalt en full undersøkelse av ham, sier politiadvokat Angre.

Den siktede mannens forsvarer, Bjørn Erik Rødser, sier at hans klient har det tungt.

– Det foregår en full judisiell vurdering av ham, og saken er derfor litt på ventestadiet. Han har det fortsatt tungt, sier han.

Bekymret for helsen

Rødser sier at han er bekymret for den siktede mannens helse, og mener at han ikke burde være i fengsel, men på et sted som er bedre egnet for å ta vare på hans helsetilstand.

– Vi prøver å få til noe annet, men jeg er bekymret for ham. Jeg følger helsetilstanden hans tett, og har jevnlig kontakt med ham, sier Rødser.

Politiadvokat Angre sier at hun har forståelse for forsvarerens ønske.

– Vi forstår at forsvarer ønsker at han er på et annet sted. Politiet vil vurdere å overføre han til en institusjon dersom man finner et egnet sted, sier hun.

Publisert: 09.10.20 kl. 13:51

Mer om Krim E18 Porsgrunn