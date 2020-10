OMFATTENDE KARANTENE: Hundrevis av personer som har vært på utestedet Lille London i Trondheim er satt i karantene etter et smitteutbrudd i kommunen. Foto: Roar Blåsmo-Falnes, Adressa

Rundt 1000 i karantene etter smitteutbrudd i Trondheim: − Et mer smittsomt coronavirus enn vi er vant til

Viruset som knyttes til smitteutbruddet i Trondheim ser ut til å smitte lettere og gi symptomer raskere, ifølge kommuneoverlegen.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble mellom 700 og 800 personer satt i karantene etter et smitteutbrudd i Trondheim. Disse har enten vært på baren Lille London i perioden 8. til 10. oktober, eller er nærkontakter til personer som har blitt smittet i utbruddet.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim opplyser at totalt rundt 1000 personer er satt i karantene som følge av utbruddet.

– Vi ser at dette er et mer smittsomt coronavirus enn det vi er vant til. Vi har nok ikke sett slutten på dette, sier hun til VG og utdyper:

– Vi ser at det smitter lettere, altså at det skal mindre til for å bli smittet. Man behøver ikke å ha så nær kontakt som vi erfarer at man vanligvis har. I tillegg blir man fortere syk – så viruset oppfører seg annerledes, sier Røsstad.

Onsdag ble fire nye personer bekreftet smittet av covid-19 i Trondheim. De er alle i 20-årene, er smittet innenlands av kjent nærkontakt og er en del av smitteklyngen som involverer utestedet Lille London. Alle har et mildt sykdomsforløp.

Personer som har vært på Lille London i perioden 7. til 10. oktober og ennå ikke har blitt kontaktet av smittevernkontoret til kommunen bes ta kontakt på telefon 905 09 052.

Har innkalt reservemannskaper

Kommuneoverlegen understreker at ingen så langt har blitt alvorlige syke, men påpeker at det hovedsakelig er unge folk som har blitt smittet. Majoriteten av de smittede er i aldersgruppen 20 til 30 år.

Trondheim kommune har nå innkalt reservemannskaper og ledelsen på helseområdet møtes hyppigere enn vanlig.

– Smitteoppsporingsarbeidet går for fullt, vi sporer smitten hele veien. Det er foreløpig ingen smittetilfeller som dukker opp som vi ikke kan spore, sier Røsstad.

– Har dere vurdert nye tiltak?

– Den omfattende karantenesettingen er nok det mest virksomme tiltaket.

De som var på utestedet ble i de påfølgende dagene bedt om å være oppmerksom på egne symptomer, men de ble ikke satt i formell karantene før onsdag.

– Det skyldes nye opplysninger som indikerer at folk har vært til stede på disse datoene i smitteførende periode, altså to dager før man normalt utviser symptomer, sier kommuneoverlegen.

Kommunen er nå i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) om utbruddet. FHI skal analysere genmaterialet i virusprøvene som St. Olavs hospital har, for å se etter mutasjoner i viruset.

Mutert virus oppdaget etter busstur

Etter en pensjonist-busstur i Sør-Norge i september har FHI oppdaget en mutert variant av coronaviruset, som kan ha bidratt til raskere smittespredning i utbruddet som knyttes til rundt 100 smittetilfeller i en rekke kommuner.

De har imidlertid ingen indikasjoner på at viruset gir mer alvorlig sykdom. Den muterte varianten har aldri før blitt registrert i Norge, men knyttes til utbrudd tidligere i pandemien i Australia og enkelte europeiske land.

Det er foreløpig for tidlig å si om det er dette muterte viruset som har forårsaket smitteutbruddet i Trondheim.

Les også: Buss-smitten: Dette betyr virusmutasjonen

Publisert: 15.10.20 kl. 10:37 Oppdatert: 15.10.20 kl. 10:53

Mer om Coronaviruset Karantene Trondheim Folkehelseinstituttet