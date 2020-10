FANT IKKE ROM: Forsvaret kan bemanne opp raskere, og mange er villig til å jobbe i Forsvaret, ifølge forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen. Foto: Jil Yngland, NTB

Stortinget enig med forsvarssjefen: Forsvaret trenger flere folk

Forsvaret trenger flere ansatte, og en oppbemanning må skje raskt. En samlet opposisjon, fra Frp til SV, stiller seg bak kravet. Det gjør også den nye forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen.

Nå nettopp

– Jeg mener at Forsvaret er i stand til å bemanne opp raskere enn det som er lagt til grunn, sier Kristoffersen til VG.

– Men det står på finansene. Vi har masse folk som er villig til å jobbe i Forsvaret. Vi får 10 søkere i snitt på hver stilling som vi lyser ut. Men innenfor den økonomiske rammen er det ikke rom for bemanningsøkningen, legger han til.

I Solberg-regjeringens nye versjon av langtidsplanen for Forsvaret, som ble sendt til Stortinget fredag, ligger det 550 nye årsverk de fire første årene, pluss 700 vernepliktige.

les også Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret: Ikke en krone ekstra

Dypt uenige

En større økning er lagt inn i planen mellom 2025 og 2029, når Forsvaret er tenkt å ha 2200 flere ansatte og 3300 flere vernepliktige enn i dag.

Men her er forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) dypt uenige:

– Jeg har ingen problemer med å si at vi gjerne skulle øke mer på personell. Men det forutsetter at vi kan tilby utdanning til dem, og at vi har penger til å utstyre dem, sa Bakke-Jensen til VG tidligere fredag.

Men det er ingen tvil om hvem opposisjonen hører på av de to:

– Forsvaret har veldig stort behov for flere folk nå, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, til VG.

– Den nye planen er mer konkret, men den viser også svakhetene. I statsbudsjettet for 2021 ligger det bare 57 nye årsverk. Forsvaret har nå en ubrukt mulighet til å hente tilbake tidligere ansatte som er utdannet i Forsvaret, flyvere, mekanikere og sjøfolk som forsvant ut fordi lønningene kanskje var bedre i det sivile, legger hun til.

Morten Wold, Frp’s forsvarspolitiske talsmann, er helt på linje:

– Det er for liten øking på personellsiden. Det bekymrer meg, sier han til VG.

Men samtidig er Frp åpen for å gå i forhandlinger om et størst mulig flertall for planen:

- VI må gå noen runder her før vi har en enighet. Det bør være bred konsensus i Stortinget bak forsvaret av Norge. Jeg håper vi kan få til gode forhandlinger og at vi kan enes til slutt, sier Wold.

les også Stoltenberg vil skrive om Natos «grunnlov»

Underdekning

SV-leder Audun Lysbakken sier i en skriftlig uttalelse at «Forsvaret trenger flere folk, og den viktigste svakheten ved regjeringens forslag er fortsatt mangelen på en plan for å sikre økt bemanning i forsvaret. Uten flere folk blir nye investeringer verdiløse.»

Sp mener at regjeringen gjennom langtidsplanen nedprioriterer Forsvaret.

Partiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete påpeker en årlig underdekning på en milliard kroner, sammenlignet med det forsvarssjefen mente var et minimum av satsing.

Mer personell står også høyt på ønskelisten til organisasjonene som organiserer offiserene i Forsvaret:

– VI risikerer et svekket forsvar sammenlignet med Stortingets vedtak i 2016, skriver Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, i en SMS til VG.

les også Mai: Regjeringen fikk Forsvarets langtidsplan i retur fra Stortinget

Betaler på gamle investeringer

De fire store opposisjonspartiene dannet i mai flertall for å sende Forsvarets langtidsplan tilbake til regjeringen med en rekke punkter de ville ha konkretisert.

Planen som nå er tilbake i Stortinget har imidlertid den samme økonomiske rammen: 16,5 milliarder kroner mer til forsvar de neste åtte årene.

– Vi har ikke lagt mer penger inn i utgangpunktet. Vi mener at planen var en reelt god plan. Nå bruker vi mye penger til å betale på investeringer som er besluttet tidligere, mens regningene kommer nå. Vi betaler fortsatt for kampfly vi bestilte for mer enn 10 år siden, og vi begynner å betale for mye ubåter som kommer om noen år, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Hun minner om at langtidsplanen vil få en reell økning på i gjennomsnitt to milliarder kroner årlig de åtte neste årene.

– Og så begynner vi faktisk med tre milliarder kroner i økning nå i år, legger Solberg til.

PS: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen påpeker også at han gjerne skulle sett et styrket luftvern mot missil-angrep på de store flybasene som bygges opp på Ørland og Evenes.

– Vi står overfor noen nye trusler. Russland moderniserer og utvikler sine missil-kapasiteter veldig raskt. Jeg skulle ønske at langtrekkende luftvern kom tidligere, men innenfor planen ser jeg ikke noen mulighet for det nå, sier Kristoffersen.

Publisert: 16.10.20 kl. 16:40