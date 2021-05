BESKYTTER YTRINGSFRIHETEN: Politiet stiller forberedt til dagens markering med store sikkerhetsstyrker foran Stortinget. Foto: HELGE MIKALSEN

Politiet i full beredskap under SIAN-markering

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) avholder en politisk markering foran Stortinget lørdag. Leder for Antirasistisk senter håper motdemonstrantene vil holde seg til fredelige midler.

Flere motdemonstranter har lørdag møtt opp på Eidsvoll plass for å vise sin motstand mot den antiislamske gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Den planlagte motmarkeringen var i utgangspunktet begrenset til 50 personer grunnet smittevern, men det ser ut til at langt flere enn dette har møtt opp foran Stortinget.

Stemningen var etter det VG kunne observere i 14-tiden lørdag både bråkete og fredelig på en og samme tid. Motdemonstranter danser, synger, brøler og klapper så høyt at bråket nærmest overdøver SIAN-talene i bakgrunnen.

MYE BRÅK: SIAN-medlemmer holder flere appeller i forbindelse med dagens markering, men VGs journalist på stedet forteller at talene blir overdøvd av bråk fra motdemonstranter. Foto: Terje Bringedal

Store politistyrker er på plass stedet, og bryter inn ved den minste urolighet. Et par personer som prøver å klatre opp gjerdet, blir umiddelbart stanset av politiet på andre siden.

Oppfordrer folk til å holde seg unna

Det er blant annet flere organisasjoner, fagforeninger og partier med Antirasistisk Senter i spissen som har gått sammen om en motmarkering på Eidsvolls plass lørdag.

Antirasistisk Senter oppfordret i forkant folk til å holde seg unna demonstrasjonen.

– Motstand skal de få, men dette bør ikke være dagen for mobilisering av tusenvis av mennesker, sier Rune Berglund Steen til VG i forkant av markeringen.

– Oslo har nettopp vært veldig stengt ned og det er en risiko for at smitten kan øke igjen. Da må vi ta ansvar for å ivareta hverandres helse.

På sin Facebook-side skriver Antirasistisk Senter også at de oppfordrer alle som dukker opp til å holde seg i ro, og til å kontakte politiet heller enn å gripe inn i situasjoner selv.

Sist gang SIAN demonstrerte foran Stortinget var i august i fjor. Flere hundre motdemonstranter møtte opp, og vold og opptøyer brøt løs.

Berglund Steen håper det ikke vil gjenta seg.

– Det må det være en veldig sterk oppfordring til at man ikke lar SIAN få regi. Vi må ikke gå på limpinnen uansett hvor krenkende det SIAN og andre sier og gjør er, sier han.

– Den mest vellykkede motstanden er fredelig.

Stort politioppbud i forkant

I forkant av lørdagens demonstrasjon gjorde Oslo-politiet det klart at de forventet at alle som demonstrerer foran Stortinget ytrer seg innenfor demokratiets spilleregler.

De satte inn store styrker i Oslo sentrum lørdag formiddag i forbindelse med markeringen.

– Vi har både uniformert politi og sivilt politi ute nå, og jeg vil si at vi er godt forberedt og håper dette kan gjennomføres på en verdig måte, sier operasjonsleder Tor Grøttum til VG.

Han understreker at markeringen skal få gå sin gang, og at politiet vil være til stede for å ivareta orden på stedet.

I forbindelse med opptøyene i august gikk kultur- og likestillingsminister Abid Raja ut og ba folk holde seg hjemme. Han mente at motdemonstrantene gjorde SIAN viktigere ved å dra dit og vise sin «avsky».

Berglund Steen mener på sin side at mobilisering og motstand er viktig.

– Ideen om at vi bare kan ignorere det, og så blir det borte – vi vet at det ikke fungerer sånn. Ytre høyre må tas på alvor, sier han.

– Og så er det viktig med tanke på byens muslimske befolkning å vise at de ikke står alene i møte med dette hatet. Det er viktig å møte opp for å vise solidaritet.

Koranbrann i protest mot politiet

SIAN søkte om å få to timers taletid foran Stortinget, men fikk bare én. Dette førte til at SIAN i forkant av markeringen truet med å brenne Koranen i protest mot politiet.

SIAN-leder Lars Thorsen mente nemlig at politiet med tidsbegrensingen angriper deres rett til å demonstrere.

Fredag sa stabssjef ved Oslo politidistrikt Harald Nilssen til VG at de på sin side ser på det som en «forholdsmessig og mindre innskrenkning av deres muligheter til å ytre seg og fremme sitt budskap».

Begrensningen baserer seg på målet om å forebygge ordensforstyrrelser og erfaringer med tilsvarende markeringer foran Stortinget som har utartet seg.

– Det skulle være mulig å få frem budskapet, også denne gangen, sier Nilsen.

Det er ikke ulovlig å brenne eller ødelegge Koranen i Norge. Det regnes som en ytring og er beskyttet av ytringsfriheten. Derfor er politiet pliktige å stille seg mellom SIAN og sinte motdemonstranter – noe de er opptatt av å formidle.

– Det betyr ikke at vi heier på at noen skal brenne en Koran, sier mangfoldsrådgiver i Oslo politidistrikt Ingjerd Hansen.