KONTROVERSIELL: Partileder i Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, er krtitisert for sine uttalelser om raseideologi og innvandrere.

Høyreradikale «Alliansen» har betalt for innsamling av stortingsvalg-signaturer: − Tragisk

Det ytterliggående partiet «Alliansen» har fått 1,2 millioner kroner i offentlig støtte, grunnet sitt valgresultat i 2017. Ifølge partiet har de nå brukt 200.000 kroner på å samle inn signaturer til å stille til valg på nytt.

Av Martin Lægland og Lone Martinsen

Publisert: Nå nettopp

I en video publisert på Alliansens Facebook-side 17. januar lover partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen at partiet vil betale personer som sikrer signaturer for at partiet skal kunne stille til stortingsvalget i høst.

– Hei det er Lysglimt. Da er altså muligheten nå helt fantastisk til å være med og tjene noen penger, og gjøre en god sak og samle underskrifter for alliansen til å nå disse 5000 godkjente underskriftene, sier han innledningsvis i videoen.

Alliansen er et høyreradikalt parti, ledet av Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han er kjent for rasistiske, antisemittiske og raseideologiske utsagn, slik blant annet Filter Nyheter har dokumentert. I 2018 skrev han for eksempel «horder av negere vil rive Europa i filler» på Twitter.

Partiet er avhengig av å samle inn 5000 signaturer for å kunne stille til stortingsvalg til høsten, og Lysglimt lover 45 kroner per gyldig underskrift.

Både Høyre, SV og Arbeiderpartiet reagerer kraftig på Alliansens framgangsmåte for å stille liste til stortingsvalget.

Lysglimt Johansen bekrefter betaling

Filter Nyheter har også dokumentert koblinger mellom partiet og kjente, nynazistiske miljøer i Norge, og nettavisen dokumenterer hvordan Alliansen har ført opp personer knyttet til Den nordiske motstandsbevegelsen på sin valgliste for 2021. Den nordiske motstandsbevegelsen beskrives som en militant, revolusjonær og høyreekstrem organisasjon.

I samme sak beskriver Filter Nyheter hvordan partiet henvender seg særlig mot unge mennesker.

Lysglimt Johansen bekrefter til VG at de har betalt folk for å få samle signaturer:

– Vi kaller det ikke betaling, men erstatning. Folk har tatt seg fri fra jobb og hatt kostnader med dette, derfor har vi gitt erstatning per underskrift, sier han.

På spørsmål om Alliansen er et høyreradikal parti svarer han:

– Jeg er ikke veldig glad i betegnelsen, men jeg aksepterer den, sier han og legger til at han anerkjenner at det kan være en presis betegnelse.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen fra partiet Alliansen gir en meningsfelle en klem når Facebook-gruppa «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge - NÅ» arrangerte en demonstrasjon mot koronatiltakene i Oslo i vinter. Nå stiller han og Alliansen lister i alle landets fylker.

Betalt per underskrift

I videoen lagt ut på Alliansens Facebook-side forklarer Lysglimt hvordan han ønsker at tilhengerne skal gå frem for å skaffe signaturer – og frister med at han har flere hundretusener av kroner å dele ut til signatursankere.

– Tips gjerne andre om du vet om noen som er permittert, eller trenger jobb eller trenger inntekt. Det er så turbulent tid. Her er det en mulighet da. Vi har flere hundre tusen kroner som potensielt skal utbetales fremdeles, sier han i videoen.

Regler for å stille liste til stortingsvalg * For å registrere et parti må det ikke kunne forveksles med et eksisterende parti. Det må også følge med dokumentasjon om partiet og underskrift fra minst 5000 personer med stemmerett. En utfyllende og detaljert liste over disse kravene er beskrevet i partiloven. * For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. * Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk. Kilde: Valg.no Vis mer

Henvender seg til permitterte og arbeidsledige

Forrige valg fikk Alliansen 3311 stemmer – noe som har ført til at de får en årlig offentlig støtte på rundt 330.000 kroner i valgperioden – totalt 1,2 millioner kroner i perioden 2018 til og med 2021.

Lysglimt Johansen forteller til VG at de hadde samme praksis i forkant av 2017-valget, etter de fikk utbetalt 250.000 kroner i støtte fra Skipsreder Dan Odfjell, og at så å si hele summen gikk til å betale for innhentende underskrifter.

Ifølge partilederen betalte de først 30 kroner per underskrift, før de etter hvert oppjusterte til 45 kroner. Han estimerer at de har utbetalt til sammen rundt 200.000 kroner for underskrifter i forkant av årets valg.

Det ytterliggående partiets kampanje har fungert. Etter fristen for å levere signaturer gikk ut i april, stiller de nå med lister i alle landets valgdistrikter.

Lysglimt forteller at de måtte ha inn så mange som 8600 signaturer, ettersom flere av dem ikke ble regnet som gyldig av valgdirektoratet.

– Nazistisk politikk

Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich er ikke nådig i sin beskrivelse av Alliansens fremgangsmåte for å stille til valg:

– Ikke bare er Lysglimt en nazist, men etter alle solemerker er han også en svindler som betaler folk for å få støtte til sitt forkvaklede syn. Jeg vil gå sammen med alle mine politiske kolleger, fra Rødt til Frp, for å knuse dette tankegodset, og alt Lysglimt står for.

– Hva tenker du om at partiet mottar offentlig millionstøtte?

– Det er prisen vi betaler for å være med i et liberalt demokrati. Spillereglene er like for alle partier, selv om det noen ganger smerter i sjelen å se at drittfolk med forkastelige meninger omfattes av ordningene. Spillereglene gjelder også for partier og personer man forakter. Vi må bruke demokratiet til å knuse dette tankegodset sammen.

Frølich ber folk ta tydelig avstand fra partiet og partilederen:

– Jeg håper færrest mulig har latt seg lure til å signere for å fremme nazistisk politikk i landet vårt. 9573 personer falt i kampen for et fritt Norge uten nazisme. Den arven forplikter oss alle.

STEINHARD: Peter Christian Frølich (H) er steinhard i sin kritikk av Hans Jørgen Lysglimt Johansen og partiet «Alliansen».

– Jeg er nasjonalist

Til kommenteraene fra Frølich svarer Alliansen-sjefen.

– Det vil jeg ikke kommentere, og jeg synes det er veldig vanskelig å definere hva en nazist er. Jeg er ikke nazist. Jeg vet ikke en gang helt hva det er

– Jeg er norsk nasjonalist. Jeg mener Norge er for «Nordmenn», med stor «N», sier Lysglimt. Og jeg mener det er forskjell mellom mennesker, og at det er en flott ting. Om det gjør meg til rasist, ja vel, ok.

Ap: – Udemokratisk

Aps stortingsrepresentant Arild Grande reagerer på at Alliansen betaler for å få underskifter:

– Det er udemokratisk å kjøpe seg signaturer og det må være ulovlig. Valgmyndighetene bør sette en stopper for denne praksisen. Det bør bety at underskriftene de har betalt for må bli forkastet, sier Grande.

Han ønsker en vurdering fra kommunalministeren, som er ansvarlig for valgloven, om hvorvidt praksisen er lovlig.

– Dette er en demokratisk gråsone og det er ikke sånn man bør opptre. Om det viser seg at man har skaffet seg signaturer gjennom betalt virksomhet, må det granskes, sier Grande.

UDEMOKRATISK: Aps Arild Grande mener det er udemokratisk å betale folk for å sanke signaturer til å stille til valg. Han ber valgmyndighetene sette en stopper for praksisen.

SV vil ha granskning

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener også Alliansens fremgangsmåte for å stille liste er uholdbart.

– Dette er noe av det aller stussligste jeg har sett i det norske demokratiet. Jeg synes det er tragisk at dette kan ende med at de får partistøtte, når de har jukset seg til ei partiliste ved å betale folk for å få nok signaturer. Dette er en høyreradikal gruppes forsøk på å kjøpe seg til makt og innflytelse, sier han til VG.

STUSSERLIG: SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener Alliansen forsøker å kjøpe seg til makt og innflytelse.

Alliansen-lederen mener de holder seg innenfor lovverket, og sier at de aldri har betalt noen for å gi signatur, kun de som har hentet inn signaturene.

– Det er lett for de store, etablerte partiene som har masse frivillige, å si at dette er udemokratisk. De er veldig krevende å samle nok underskrifter, og uten det, har vi ikke noen mulighet til å stille. Derfor har vi valgt å betale for innhenting av signaturer, sier Lysglimt Johansen.

«Nice easy job»

VG kan også dokumentere at partiet i januar hadde lyst ut en stillingsannonse, hvor de søkte personer som kan kontakte nordmenn for å få dem til å gi Alliansen deres signatur. Timelønnen var på mellom 3 og 7 dollar i timen. Det tilsvarer mellom 25 til 59 kroner i timen

I stillingsannonsen som var publisert på den amerikanske frilansplattformen Upwork forklarer partiet at de trenger 500 elektroniske signaturer fra hvert fylke, totalt 9.500, for å kunne stille til stortingsvalget i september. De søkte derfor etter personer som via sosiale medier kan kontakte velgere for få dem å «gi en elektronisk signatur til et nytt politisk parti».

«Jobben er litt vanskelig å måle per time. Men vi tror vi kan forvente tre-fem positive svar per time arbeidet», het det i annonsen. Arbeidsmengden var estimert til å være mer enn 30 timer i uken.

Lysglimt Johansen forteller at partiet ikke ansatte noen gjennom stillingsannonsen på Upwork.