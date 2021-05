Slik skal flere unge få sommerjobb

Målgruppen for tiltaket er personer i alderen 16 til 29 år, som står et stykke fra arbeidslivet og trenger hjelp eller tilrettelegging for å komme i jobb.

– Målet er at flere i denne gruppen skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, sier arbeids- og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.