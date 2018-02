ETTERFORSKER: Politiet er i morgentimene på plass ved utestedet der det ble avfyrt skudd. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Flere skudd avfyrt mot utested i Oslo - ingen skadet

Publisert: 05.02.18 04:18

INNENRIKS 2018-02-05T03:18:43Z

Store politistyrker jaktet på en mann som ble sett løpende fra stedet.

Klokken 03.05 fikk politiet inn de første meldingene om at det var avfyrt skudd mot utestedet Nilsen Spiseri & Harmoni Bar i Torggata i sentrum av hovedstaden.

– Det var flere som ringte inn og hadde hørte smell eller skyting. En person hadde også sett en mann med et våpen. Da vi kom til stedet ble det klart at det er avfyrt et betydelig antall skudd mot utestedet, og våpenet lå igjen på bakken. Det er snakk om et kraftig tohåndsvåpen, uten at jeg kjenner detaljene nå, sier operasjonsleder Christian Krohn Engseth til VG.

Vet du noe om saken? Tips VG!

Ingen personer ble skadet. Operasjonslederen forteller at utestedet var stengt, og at det ikke skal ha vært noen inne i bygningen da skuddene ble avfyrt.

Gjennom natten jaktet politiet på en gjerningsmann, men uten hell - og ved 05.40-tiden melder politiet at de har trappet ned det aktive søket. Mannen som ble sett løpende fra stedet har blitt beskrevet slik: