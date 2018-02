FESTDAG: Skuespiller Mikkel Gaup underholder barna i den samiske barnehagen på Tøyen på samenes nasjonaldag. Foto: Trond Solberg

Samene har tatt stoltheten tilbake

Publisert: 06.02.18 19:55

Mikkel Gaup (50) tok seg av underholdningen da den samiske barnehagen på Tøyen feiret samenes nasjonaldag. Nå mener skuespilleren at urbefolkningen har gjenvunnet stoltheten.

Etter en mørk fortid med undertrykking og fornorskelse av det samiske folket er mange samer igjen stolte av identiteten sin.

I den samiske barnehagen på Tøyen i Oslo ble den samiske nasjonaldagen markert på storslott vis tirsdag formiddag. Over hundre barn og voksne deltok på feiringen, blant dem kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (50) og Oslos ordfører Marianne Borgen (66).

Skuespiller Mikkel Gaup, som har sin tre år gamle datter i barnehagen, stod for underholdningen. Han fremførte et skuespill med røtter i samiske tradisjoner for barna som hadde pyntet seg med nasjonaldrakter i forskjellige fasonger.

Han mener alle samer har grunn til å feire på en dag som denne.

– Nå lever vi i en tid hvor identiteten har hatt en stor oppblomstring. Man skal ikke mange år tilbake for å finne folk som var flau over å være same. I dag er samene stolte av sin identitet takket være mange forskjellige krefter innen kulturliv og språk. Det er en veldig flott utvikling, sier han til VG.

Diskriminering og undertrykkelse

Helt siden den nasjonalromantiske bølgen feide over Norge på 1800-tallet har samene blitt sett på som underlegne.

Samene ble utsatt for undertrykking og fornorskingspolitikk fram til 1960-tallet. Da ble urettferdighetene og diskrimineringen som har preget urbefolkningen i 150 år et nasjonalt tema.

Siden den gang har samene blant annet fått eget folkevalgt organ for å representere urbefolkningens interesser. Selv om utviklingen har vært positiv, ble skammen etter alle årene med diskriminering værende blant store deler av den samiske befolkningen.

Den nye generasjonen

De siste årene har det blitt registrert en økende interesse for sin egen bakgrunn og identitet blant urbefolkningen. Professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Tromsø Øystein A. Vangsnes skriver i en kronikk i Nordlys at det er en økning i grunnskoleelver som undervises i samisk.

– Det er en liten oppgang nasjonalt, men den er veldig stor i Tromsø kommune. På grunn av stemningen vi ser blant det samiske folket i dag kan det tyde på at stoltheten er tilbake, Vangsnes til VG.

Mikkel Gaup har selv båret sin samiske identitet med stolthet helt siden han ble rikskjent gjennom filmen Veiviseren på slutten av 80-tallet. Han tror den nye generasjonen vil føre urbefolkningens kulturarv videre.

– Det er kult å være same. Likevel henger den gamle fornorskningen og undertrykkingen igjen i mange samiske familier. Det gamle blir visket mer og mer ut, og den nye generasjonen bestående av stolte og trygge samer stiger fram.

Utrydningstruet språk

Barna sang bursdagssangen på samisk til statsråd Monica Mæland som fylte 50 år på tirsdag. Hun mener det er på tide å legge fortiden bak seg å se framover.

– Det er veldig trist at noen har måtte skjule sin opprinnelse og at det har vært forbundet med skam å være same. Det derimot er det gledelig at det i dag er flere som skriver seg inn i det samiske manntallet, og at stadig flere ønsker samisk undervisning i skolen, sier hun til VG.

Det anslås at det finnes rundt 100 000 samer i Norge i dag. Av dem er det kun 30 000 som behersker et samisk språk. Av de tre offisielle samiske språkene er nordsamisk det største, og blir brukt av omlag 90 prosent av den samisktalende befolkningen. Lulesamisk og sørsamisk er på den andre siden under stort press.

– Det er mange som lurer på hvordan det skal gå med de samiske språkene. Her spiller skolen og barnehagen en nøkkelrolle, men viktigst av alt er hjemmene. Det er mange samiske familier som ikke bruker det samiske språket. Nordsamisk vil nok bestå, men lulesamisk og sørsamisk er utrydningstruet i Norge, sier førsteamanuensis i urfolkstudier ved Universitetet i Tromsø Torjer Olsen.

Kan søke språkstøtte

Norske barnehager og skoler kan søke til Sametinget om støtte til språklig og kulturell oppfølging av barn. Selv om stadig flere benytter seg av denne ordningen ønsker sametingspresident Aili Keskitalo at flere tar den i bruk.

– Jeg tror det er veldig mange barn som har rett til samisk undervisning i skolen og barnehagen, som ikke får det fordi verken skolen eller foreldrene vet om tilbudet. Jeg blir litt trist av å tenke på det, men jeg er også glad for at noen lykkes. Samtidig er det veldig bra at flere ønsker å ta vare på sitt språk og sin identitet, men vi trenger flere, sier hun til VG.

Blant dem som benytter seg av språkstøtte fra Sametinget er Aili Larsson Kalvemo (33) og hennes sønn Erik Larsson Kalvemo (4). Erik går i Steinspranget barnehage på Nordstrand i Oslo og får samisk undervisning én gang i uken.

– Aller foreldre bærer på en kulturarv som man ønsker å videreføre til barna sine. For oss er det naturlig. Samtidig er det ikke alle som har samme muligheter som oss. Barnehagene har ikke mange ressurspersoner å velge av med språklig kompetanse i samisk, og det er synd, sier Aili Larsson Kalvemo til VG.

Stoltheten er tilbake

Sjefen for feiringen av nasjonaldagen i den samiske barnehagen på Tøyen, barnehageleder Màre Helander (53), har selv merket at samer har fått en større interesse for sin egen bakgrunn.

– Det blir stadig større entusiasme og engasjement blant samer som ønsker å finne tilbake til sin identitet og kultur. Det er en veldig gledelig utvikling, sier hun til VG.

Mikkel Gaup er glad for at stoltheten igjen er å finne blant store deler av den samiske befolkningen, men understreker at det har vært vanskelig for veldig mange.

– Jeg kommer fra en sterk politiske familie som har sultestreiket foran stortinget og blitt båret ut av Gro Harlem Brundtlands kontor, så for meg har det ikke vært problematisk. Men det er andre som ikke har hatt det like lett. Veldig mange samer har hatt en forferdelig fornorskingspolitikk hengende over seg, fastslår han overfor VG.