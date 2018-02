VANT: I fjor vant de skamløse jentene Fritt Ords Honnørpris. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

«De skamløse jentene» reagerer på Ap-utspill: – Vi er ikke enige med deg

Publisert: 01.02.18 19:27

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani trakk frem «de skamløse jentene» i et angrep på regjeringen om innvandringspolitikk. Det får jentene til å reagere.

– Vi er ikke enige med deg Garahkhani. Ikke bruk oss.

Det skrev Nancy Herz i en Twitter -melding torsdag, etter at politikeren trakk frem «de skamløse jentene» i et angrep på regjeringens innvandringspolitikk.

Jentene er Herz, Sofia Srour og Amine Bile. De har fått flere priser for å belyse sosial kontroll, æreskultur og kjønnsroller i minoritetsmiljøer.

«Billig politisk poeng»

– Jeg synes at utspiller til Masud Gharakhani i VG er merkelig og reagerer særlig på at han bruker «de skamløse» som argument for strengere innvandringspolitikk. Hverken jeg, Srour eller Bile har uttalt oss om dette på en måte som gjør at man kan gå utifra at vi er enige. Derfor lurer jeg på hvem han mener med de «skamløse», skriver Herz i en melding til VG.

– Ved å gå på strupen til Venstre og anklage dem for å ha «sviktet» oss, prøver Gharahkhani å score et billig politisk poeng på vår bekostning. Vi lar ikke vår stemme og vår kampsak misbrukes, fortsetter hun.

Hun legger til at jentene har reagert tidligere når andre debattanter har gjort det samme og at de ikke har snakket med Gharahkhani. Herz er enig i at tvang og press må bekjempes, men reagerer på Arbeiderpartiets retorikk.

Sa det var lavmål

Dette er utspillet hun reagerer på:

– Jeg mener Abid Raja og hans parti når et lavmål og svikter «de skamløse jentene» når han ikke vil ha et tydelig lovverk som kan beskytte de svakeste fra press og arrangerte ekteskap, sa Gharahkhani til VG torsdag.

Venstre fikk gjennom fem millioner kroner i støtte til stiftelsen Født fri i fjorårets budsjettforhandlinger. Da feiret de skamløse jentene og resten av stiftelsen på Stortinget sammen med Raja.

Aksepterer ikke retorikken

Jentene selv synes altså lite om å bli trukket frem av Gharahkhani, som torsdag ba om garantier for en streng innvandringspolitikk fra regjeringen.

– Jeg mener det er svært uheldig at Masud Gharahkhani, som innvandringspolitisk talsperson, velger å nevne «skamløse jenter» til å fremme egne synspnukter noen av oss ikke finner oss i eller står for, skriver Sofia Srour i en melding til VG.

Hun mener at han kan mene og ytre seg som han vil, men burde la være å bruke «skamløse jenter» i retorikk og argumentasjon som de ikke bruker eller aksepterer.

– Slik ilegger oss meninger vi ikke har, og det strider med budskapet og prinsippene våre. Slik vi flere ganger tidligere har tatt oppgjør med lignende utspill, velger vi å gjøre det denne gangen også, skriver hun.

Slik svarer Garahkhani

VG har sendt jentenes uttalelser til Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Han svarer slik i en tekstmelding:

– Arbeiderpartiet har lyttet til de mange minoritetsjenter som har etterlyst større kamp mot sosial kontroll og æresvold. Det er mange modige jenter der ute som tilhører den skamløse bevegelsen, skriver han.

Han skriver at partiet lytter og følger opp med konkrete forslag som forbud mot søskenbarnekteskap og ny lov der arrangert ekteskap med psykisk press skal straffes. Gharakhani synes det er «trist at Venstre svikter i denne verdikampen».

– Jeg er glad for at jentene er enig med Arbeiderpartiet at tvang og press må bekjempes, skriver han.

Raja: Er skamløs gutt selv

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja sier dette om kritikken:

– Vi har stått i denne verdikampen i over tjue år. Jeg er skamløs gutt selv og føler at jeg er på lag med jentene. Derfor synes jeg dette var en uventet og rar kritikk fra Arbeiderpartiet.

Han mener at partiet ikke er tjent med en strengere innvandringspolitikk enn Fremskrittspartiet.

– Det er et skritt i feil retning og jeg håper de hører på jentene, sier han.