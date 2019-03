- Narkotest skoleelever

MODUM (VG) Lokalpolitiker Ole M. Kristiansen vil narko-teste skoleelever - med tvang.

Stikkprøver av skoleelevenes blod og urin vil kunne påvise narkotikamisbruk på et tidlig stadium og hjelpe elevene tilbake på rett kjøl, tror han.

Helsepersonellet ved skolen skal kunne foreta overraskende prøver av hele klasser. Eller legge testene til årlige sjekker.

- Selvfølgelig klarer vi ikke å fange opp alle på denne måten. Men kan vi fange inn noen, synes jeg det er verdt et forsøk.

Flere beslag



Ifølge lensmann Jan Hartz i Modum har politiet registrert bruk av hasj, amfetamin - og i den senere tid ecstasy - i ungdomsskolemiljøene.

Legepersonell forteller at stoffene omsettes åpent utenfor butikker og parkeringsplasser i sentrum. Før jul gjorde politiet flere beslag av tunge stoffer blant bygdas unge.

I et brev ber Kristiansen ordføreren i Modum svare på forslaget om tvangstesting i kommende formannskapsmøte.

Ideen har politikeren tidligere forsøkt å lansere i helse- og sosialstyret - uten hell. Nå er han rede til å ta ideen til Stortinget om nødvendig.

Loven er nemlig slik at ungdom over 12 år kan nekte testing - selv om foreldrene tillater det.

- Det henger ikke på greip at barn skal ha et slikt rettsvern, mener Kristiansen.

Han sammenligner narko-bruk med promillekjøring. Kjører man i fylla, risikerer man å bli tatt. Bruker unge stoff, bør også de risikere å bli tatt.

Ingen trygghet



- Blir dette noe av, vil ikke elevene føle seg trygge på skolen, mener Marcus Halland (15). Han er elevrådsformann ved Nordre Modum ungdomsskole.

15-åringen har ingen planer om å avgi hverken blod- eller urinprøve - selv om foreldrene hans skulle ønske det.

- Hvordan tror du den ene som sitter der og har røykt hasj en gang føler seg? Hvis jeg oppdaget at kameraten min hadde røykt hasj, ville jeg snakket med foreldrene hans i stedet, sier Marcus.

Tonje C. Jokerud (15) er enig. Men hun ville kanskje avgi urinprøve dersom forslaget innføres.

- Tanken om å hjelpe er fornuftig, men det må finnes andre måter å hjelpe på. Vi i klassen tar vare på hverandre hvis noen får problemer. Ingen klarer å holde det hemmelig hvis de bruker narkotika.

Rektor Tom Lassen Havnsund ved Nordre Modum ungdomsskole vil aldeles ikke ha tvangstesting ved skolen sin.

Uholdbart



- Skal vi ha et slags helsepoliti som tar blodprøver av elevene våre? Det går rett og slett ikke an, det er etisk uholdbart, sier rektoren.

Han tror tvangstestingen ville ødelegge det viktigste for elevene ved skolen - trivsel og trygghet.

- Kommer overhodet ikke på tale! sier Tonjes mor, Lise Jokerud. - Dette er for tøft for ungene. Jeg tror de kommer til å skulke for å unngå slik testing.

