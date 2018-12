LYSTE INN VINDUENE: Politiet tilkalte bombegruppen da de fredag kveld skulle ta seg inn i leiligheten til mannen som er siktet for å ha sendt en bombe til politihuset i Ski. De brukte en kran for å titte inn i vinduene før de tok seg inn døren. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Politiadvokat: Bombesaken kan endre politiets rutiner

INNENRIKS 2018-12-08T22:04:25Z

HALDEN (VG) At Ski politihus mottok en sprengladning i posten onsdag, er nesten unikt i Norge og kan medføre endringer i postrutinene, mener politiadvokat.

Publisert: 08.12.18 23:04

– Det er jo utrolig alvorlig når bomber kommer til noen, og det gikk jo så godt som det kunne gå, selv om vi fikk en eksplosiv gjenstand inn i bygget vårt, sier politiadvokat John Skarpeid til VG, som berømmer dem med ansvar for å åpne post for å være årvåkne.

– Det er en svært alvorlig situasjon, som vi nesten aldri har opplevd, og dette kan jo medføre endringer på rutiner og sånt etter hvert.

– Det er jo sånn vi bare hører om i andre land, men nå har vi opplevd det i lille, trygge Norge.

– Politiledere sjekker rutinene

– Politiledere over hele landet går nå gjennom egne sikringsrutiner for terrorberedskap, skriver Geir Krogh, forbundsleder i Norsk politilederlag på forbundets nettsider .

Til VG utdyper han at det ligger i ryggmargsrefleksen hos politihus rundt om i landet å sjekke sine egne rutiner etter at noe sånt har skjedd.

– For at rutinene skal virke, må den enkelte medarbeider følge dem opp og bruke dem i sitt daglige virke.

– Dette er en hendelse som ryster hele politiet og spesielt oss ledere som har ansvar for mannskapene. I dette tilfellet var det ikke dem man vanligvis har størst fokus på med terror og beredskap, det var kontorpersonell, sier Krogh.

Han er enig med Skarpeid at hendelsen kan medføre endringer i rutinene etter hvert.

– Det har han nok rett i, at man vil skru til litt ytterligere. Man har bedre rutiner nå enn man har hatt tidligere. Men denne hendelsen som kom - men som vi klarte å avverge - bør jo føre til at man vurderer ytterligere sikkerhetsrutiner.

Politilederen understreker at han ikke kjenner detaljer i hendelsen, hvordan den ble håndtert eller rutinene i Ski.

– Bredskapens dilemma er jo at man har planlagt for det som har skjedd, men at man ikke vet hva som kommer til å skje, sier han.

Håndskrevet adresse

Onsdag formiddag gikk alarmen i politihuset i Ski. Under åpning av en mottatt pakke, fattet en medarbeider mistanke og varslet. Bombegruppen ankom stedet 45 minutter senere.

Politiet mener at en mann i 40-årene står bak pakken. Han ble pågrepet fredag og møtte til fengslingsmøte i Halden tingrett lørdag, der politiet fikk innvilget ønsket om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, to av dem isolert. Beslutningen ble anket på stedet.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, sier Elden til VG.

I forkant av fengslingsmøtet formidlet den siktede til pressen at han hadde meldt seg frivillig til politiet fordi han ble fortalt at de søkte etter ham. Han ble rolig med politiet da de oppsøkte ham på Skedsmo senter fredag ettermiddag, er VG blitt fortalt av vitner på senteret.

I kjennelsen viser retten til at det er sannsynlighetsovervekt for at siktedes håndskrift var på pakken som ble sendt til politiet onsdag.

– Har dere noen DNA-spor eller fingeravtrykk som knytter siktede til pakken?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier politiadvokat Skarpeid til VG etter fengslingsmøtet.

– Du har sagt at dere ikke har konkludert med at han handlet alene. Har dere noen spor som tilsier at det er noen andre involvert?

– Det er ingen andre mistenkte i saken, men i en sånn type sak ønsker vi å etterforske bredt og derfor kan vi ikke utelukke noe.

Han sier at pakken var adressert til Øst politidistrikt generelt, ingen enkeltperson i politiet.

Adressen på pakken var håndskrevet, opplyser politiadvokaten.

Under en pressekonferanse torsdag fortalte politiet at pakken inneholdt en improvisert sprengladning som var designet til å gå av når pakken ble åpnet.

Kom i posten

Pakken ble levert til politihuset i Ski av et postbud.

– Det var vi som leverte pakken. Det er en svært alvorlig hendelse. Pakken kunne jo gått av hos oss, sa John Eckhoff, pressesjef i Posten, til VG torsdag.

Posten har samarbeidet med politiet i saken.

– For oss så er sikkerhetsarbeid løpende også med tanke på bombing og terror. Vi forholder oss ikke til innholdet i pakkene. Vi gjør sikkerhetsvurdering av innhold som skaper mistanke, men da må det oppstå en mistanke før våre folk reagerer, sa pressesjefen.