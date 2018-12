VANSKELIG SAK: Flere KrF-politikere opplever abortdebatten som svært vanskelig å stå i, mener fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland. Foto: Bjørn Hellem, VG

KrF-politiker: – Mange kvier seg for å ta debatten om abort

INNENRIKS 2018-12-12T21:17:31Z

Flere av fylkeslederne i KrF ønsker ikke å kommentere abortsaken. – Du blir møtt med en ordkrig, sier en av dem.

Publisert: 12.12.18 22:17

VG har snakket med syv av 16 fylkesledere i KrF. Ingen av dem vil svare konkret på hvor avgjørende de tror abortsaken blir dersom partiet går inn i formelle forhandlinger med Høyre, Venstre og Frp.

Bakgrunn: KrFs skjebnevalg

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland tror debatten blir for krevende for mange, inkludert hun selv.

– Det er en krevende debatt å stå i. Den er såpass krevende at mange KrF-ere kvier seg. Du blir møtt med ordkrig, og vi ender opp i skyttergravene. Jeg har selv sagt at jeg ikke ønsker å kommentere den saken, sier Noresjø.

Det er fortsatt uvisst om KrF vil gå i regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Frp. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad , som leder KrF under de pågående sonderingene, har signalisert at det endelige svaret muligens vil komme neste onsdag, melder NTB.

På spørsmål fra VG om hvorvidt abortlovendringen vil være avgjørende for å gå inn i forhandlinger, svarer flere av fylkeslederne at de ikke tror én enkeltstående sak vil være avgjørende.

LES OGSÅ: Listhaug mener EØS-avtalen bør reforhandles

– Det viktigste er at vi har en politikk der vi får ned aborttallene, og så får vi gå inn i forhandlingene med det for øyet. Og da peker jeg ikke på paragrafer, men politikk som konkret leder til at tallene går ned, sier Noresjø.

(Saken fortsetter under videoen)

Onsdag møttes KrF-politikere til et møtemaraton på Stortinget. Dagen startet med et møte i sentralstyret, etterfulgt av et flere timer langt møte i landsstyret. Til slutt hadde sentralstyret et kort møte igjen, ifølge NTB.

– Vi fikk snakket om prosessen som har vært både før og etter 2. november, sier Noresjø og viser til partiets veivalg etter at partileder Knut Arild Hareide tidligere i høst foreslo at KrF skulle gå til venstresiden.

Under skjebnevalget 2. november gikk et flertall av KrF’erne mot Hareides ønske.

LES OGSÅ: – Min mor tok ulovlig abort i Iran. Jeg kan ikke tro jeg må forsvare dette i Norge i 2018

Noresjø var først uenig med Hareide, men endret mening underveis. Under valget i november stemte hun for at partiet skulle gå til den røde siden i norsk politikk.

– Jeg tror det ville ha løftet KrF som parti, selv om vi kanskje hadde tapt noe på Sør- og Vestlandet. Men vi ville nok ha klart å kompensere for det, og det ville ha vært bra for partiet med flere stemmer fra hele landet.

LES OGSÅ: Per Sandberg tror regjeringsforhandlinger kan bli uhyggelig vanskelig

Tidligere i dag publiserte NRK resultatene fra en SMS-undersøkelse fra grasrota i Frp. Der kom det fram at mer enn 70 prosent av de spurte ikke ønsket en endring i abortloven.

– Det er ingen overraskelse at vi er uenige (med Frp). Det gjelder også i andre saker, som miljø og innvandring, påpeker fylkeslederen fra Nordland.

Fylkesleder Erik Næs fra Telemark ønsker ikke å uttale seg om hvor tungt han tror abortsaken vil veie i forhandlingene.

– Det lar jeg være opp til forhandlingsutvalget. Vi forventer å få gjennom mer enn én sak, sier Næs.

Fylkeslederne for Finnmark og Troms, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo ønsker heller ikke å uttale seg om saken.

– Vi har hatt en intern diskusjon, og jeg ønsker ikke å svare på hva vi konkret snakket om. Jeg setter ikke et ultimatum. Det er mange viktige saker som vi vil ta med oss inn i forhandlingene. Jeg har full tillit til forhandlingsutvalget, sier Hege Irene Fossum i Buskerud KrF.

Fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus holder også kortene tett til brystet. Han ønsker ikke å uttale seg om abort-spørsmålet.

– Hvis jeg sier nei, ødelegger jeg forhandlingskortet mitt. Sier jeg ja, låser jeg forhandlingsdelegasjonen. Det blir feil uansett. Forhandlingsdelegasjonen må ha signaler fra oss i ryggen, men samtidig ha frihet til å møte det som kommer.