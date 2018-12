HØYSESONG: Desember er statistisk sett en måned med mange branner. Her fra en brann i en villa på Skøyen i februar. Ingen ble skadet i hendelsen. Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat

Desember en av årets mest brannfarlige måneder: Syv har omkommet så langt

Hittil i år har 38 personer mistet livet i brann i Norge. Det er en økning på 12 personer siden i fjor, og skal man tro statistikken er det risiko for at tallet vil øke.

– 38 liv tapt er 38 for mange, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet ved DSB, til VG.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er desember og januar årets mest brannfarlige måneder, og hittil i julemåneden er det syv personer som har mistet livet. Fire av dem i tre forskjellige branner forrige uke.

Romjulen er verstingen

Rygh Pedersen forteller at antall omkomne i brann de siste årene har gått ned, og at fjoråret bød på historiens laveste tall med 26 omkomne. Årets statistikk er derimot dyster lesning, og det med årets mest brannfarlige uke igjen – romjulen.

– Siden 2002 og innføringen av Aksjon boligbrann, har den verste uken i året blitt vesentlig bedre. Tidligere lå tallet på seks til åtte omkomne den uken. Til sammenligning var det én person som omkom i fjor, og det har også vært flere år hvor ingen har mistet livet, forteller Rygh Pedersen.

Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør og kommunikasjonsrådgiver i Oslo brann- og redningsetat, påpeker at risikoen for brann er der året rundt, men at risikoen gjerne øker i julen og romjulen.

– Det vi ser er at konsekvensene ofte blir større i forbindelse med jul og nyttårsfeiring. Hva det skyldes er nok en kombinasjon av mange ting, men det har kanskje med å gjøre at vi har fylt hjemmene våre med mye ekstra, både elektrisk og annet brennbart. Vi lager mer mat, har fester og nyter mer alkohol. Summen av det blir flere branner, og dessverre også dødsbranner, sier han.

Folgerø Dalen forteller at hovedårsakene til brann kan summeres opp i fire hovedtrekk: matlaging, levende lys, elektriske artikler, og røyking.

SLIK FÅR DU EN SIKKER JUL: * Sjekk røykvarsleren * Ikke gå fra levende lys, hold lyset i god avstand til brennbart materiale og styr unna brannfarlig pynt * Vær beredt på kjøkkenet: Gå aldri fra komfyren når du lager mat, rengjør filteret i kjøkkenviften og ha et lokk i nærheten under smultbaksten * Slå av lyslenker og papirstjerner om natten og når du ikke er hjemme * Apparater som bruker over 1000 watt bør ikke tilkobles skjøteledning * Sjekk slukkeutstyret * Gå inn på DSBs opplysningsside sikkerhverdag.no om du er usikker på noe Kilde: sikkerhverdag.no/Brannvernforeningen

– Flere av dødsbrannene på landsbasis kan spores tilbake til tørrkoking, som har utviklet seg til en flammebrann og spredt seg videre. Ikke minst er også levende lys og juledekorasjoner typiske årsaker til branntilfeller, sier Folgerø Dalen og legger til:

– Men det er også et tilfelle som ikke blir snakket så veldig mye om, nemlig røyking. For eksempel ved at du sovner med røyken i munnviken, og den faller ned og antenner klær og sengetøy. Da er du jo midt i det når du våkner, og det får de alvorligste konsekvensene, påpeker han.

Mange slurver med sikkerheten

Ifølge DSB er det som regel om natten boligbranner tar liv, og all erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv.

Alle boliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

OMKOMNE I BRANN 2018 Januar: 5 Februar: 4 Mars: 2 April: 4 Mai: 0 Juni: 0 Juli: 2 August: 4 September: 2 Oktober: 3 November: 5 Desember (pr. 19.12): 7 Totalt: 38 (Kilde DSB)

– Vi har sett at det er mange som ikke har noen ting, eller bare har et minimum. Da tenker man forskrifter og ikke funksjon. Alle som har valget mellom å stå med fienden ti meter unna, eller en meter unna ville gått for det førstnevnte. Det gir deg bedre handlingsrom. I stedet velger mange likevel å våkne opp og se fienden én meter unna, for så å skulle gjøre noe med situasjonen, sier Folgerø Dalen.

– Mange tenker nok på hva de må ha, fremfor hva som er hensiktsmessig å ha. Det synes jeg er litt synd. Det er for de fleste heller ikke store investeringer det er snakk om.

Har tro på 0-mål

På tross av at antallet omkomne har steget fra i fjor, har trenden de siste årene vært motsatt. Folgerø Dalen har tro på at målet om null omkomne i brann skal være mulig.

– Det har vært noen år hvor vi nesten har klart det i Oslo, og hvor dødsfallene har kommet på slutten av året. Når vi nesten klarer det i landets største by, så bør det være mulig å klare det i landet som helhet, men da må det et samlet land til, sier han.

For å unngå ytterligere økning i det allerede dystre tallet for året 2018, har branninspektøren noen klare oppfordringer.

– Klarer folk å være forholdsvis edru på kjøkkenet, å kose seg med levende lys, men passe på dem og hva de pynter med, og i tillegg at de røyker ute og stående, så har vi kommet veldig langt, sier han og legger til:

– I tillegg oppfordrer vi til å sette kjøkkenviften på rengjøringslisten før jul. Den er full av fett, og flammer som oppstår på komfyren og drar seg opp dit får fine forhold. I tillegg er det et tips å legge en komfyrvakt under juletreet til de som ikke har det.