FENGSLET: Et drøyt år etter at hun fikk sin siste dom i Oslo tingrett, ble Marie Madeleine Steen i sommer nok en gang pågrepet og varetektsfengslet. Denne gang i Danmark. Foto: Tore Kristiansen, VG

Storsvindler Marie Madeleine Steen (61) erkjenner ti forhold

INNENRIKS 2018-12-17T10:30:20Z

LYNGBY (VG) I dag startet rettssaken mot den norske storsvindleren Marie Madeleine Steen (61) i Danmark. Hun erkjenner ti av 22 tiltaleforhold.

Publisert: 17.12.18 11:30 Oppdatert: 17.12.18 13:48

Den høye kvinnen med perleøredobber støtter seg på to krykker når hun entrer rettssalen. Munnen er snurpet, ryggen krummet, ullkåpen lang og svart. Hun støtter seg på bordet når hun setter seg, og forsvarer Ulla Wulff Hansen forklarer at tiltalte sliter med en dårlig hofte.

Selvsikkerheten i stemmen og kroppsspråket når kvinnen fastslår at hun ikke trenger å benytte den innkalte tolken, er av en annen karakter enn det alvorlige ansiktsuttrykket. Det er lite som minner om det sjarmerende og sprudlende vesenet mange av bedrageriofrene hennes beskriver.

I dag startet rettssaken mot storsvindler Marie Madeleine Steen (61) i Lyngby rett i Danmark.

Hun er kjent for å ha lurt folk over hele Skandinavia , med oppdiktede historier og over 20 ulike dekknavn.

Erkjenner ti forhold

Steen er siden 1992 dømt for til sammen 112 straffbare forhold, og er denne gang tiltalt for 22 nye tilfeller av grovt bedrageri i perioden 2014 til 2018. Ifølge tiltalen har hun flere ganger bodd på ulike bed and breakfast-steder, klostre og herberger flere steder i Danmark, steder hun har reist ifra uten å betale regningen.

Videre mener dansk påtalemyndighet at 61-åringen har lånt penger av flere personer, til tross for at hun ikke hadde evne eller vilje til å betale tilbake. Hun er også tiltalt for tyveri av blant annet et bilde og et kobberstikk.

Det dreier seg om små summer, fra 200 til 8000 danske kroner, men det er omfanget som gjør at man ser alvorlig på Steens bedragerier. Hun risikerer nå åtte år i fengsel.

Steen erkjenner ifølge sin forsvarer 10 av 24 forhold som ble lest opp i retten. Øvrige forhold benekter hun.

Forsvareren påpeker videre at Steen imidlertid ikke erkjenner at dette dreier seg om «bedrageri av særlig grov karakter», som tiltalen sier, og presiserer at alle forholdene til sammen kun dreier seg om cirka 40.000 danske kroner.

Steen ønsker ifølge Wulff Hansen ikke å forklare seg i retten. Hun har også bedt sin advokat om å ikke snakke med pressen.

I rettssakens pause smiler og ler Steen mens hun prater med sin advokat.

Den seneste dommen fikk Steen i Oslo tingrett i mai i fjor, da hun ble idømt fengsel i ett år og 8 måneder for syv grove bedragerier. Ett år ble gjort betinget. Hun ble pågrepet under prøveløslatelse, og har siden 30. juli sittet varetektsfengslet i Vestre Fængsel i København .

Falske historier

De tidligere dommene viser et modus som har flere likhetstrekk med de nye sakene: Hun har fortalt at hun er mishandlet, forfulgt eller døende. Hun har sagt at sønnen er død eller hardt skadd.

Sympatien har fått folk til å åpne lommebøkene eller gi henne kaker, klær og ansiktsbehandling, mot løfte om senere betaling.

En gang ble et 50-årslag bestilt, planlagt og stelt i stand uten at noen dukket opp. En togkonduktør ga trøst fordi Steen fortalte hun var døende, men ble senere utsatt for beskyldninger om utroskap fra henne. Prester er blitt lurt. Menn er blitt falskt anklaget for å ha begått overgrep mot henne.

«Pen og velstelt»

Den danske begravelsesagenten Michael Holgersen er en av dem som har lånt Steen penger, 1200 kroner, etter at hun angivelig hadde mistet lommeboken på et fly.

VG møtte ham i sommer.

– Hun var pen og velstelt. Luktet godt, hadde pene negler og var kledd i en lys bluse og sommerbukser. Hun fremsto rett og slett som en flott, vennlig kvinne, uttalte han til VG.

Steen, da under dekknavnet Mia, fortalte ham at hun hadde fått kreft med spredning til ryggen og at hun hadde maksimalt fem måneder igjen å leve. Senere forteller hun ham at hennes hjertesyke sønn er død, og Holgersen hjelper Steen med å planlegge begravelsen.

Senere får han en e-post fra noen som utgir seg for å være et familiemedlem: Mia Steen er død.

Han undersøker forholdene rundt Steen og forstår raskt at han er blitt bedratt, og at han ikke er alene.

Holgersens historie er et av 22 tiltaleforhold som skal opp i Lyngby rett 17., 19. og 20. desember. Det er ventet dom torsdag.