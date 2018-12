RAYMONDS NYE ELBIL: Denne biltypen skal bringe byrådsleder Raymond Johansen rundt i Oslos gater det nærmeste året. I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Foto: Nick Dimbleby

Raymobilen får avløsning - nå kommer el-Jaguaren

Byrådsleder Raymond Johansens tjenestebil i form av en bensindrevet Audi, er snart historie. 1. februar kan Johansen og hans byråder sette seg inn i Oslo kommunes to nye Jaguar-elbiler.

– Teknologien på markedet har utviklet seg hurtig siden forrige tildeling som Rådhusets forvaltningstjeneste hadde våren 2015. Vi er glade for at det nå er lansert el-biler på markedet som tilfredsstiller våre krav til sikkerhet, sier rådhusforvalter Marit Jansen til VG.

Hun og Oslo kommune har måttet tåle en del kritikk for at biltjenesten i rådhuset hittil har bestått av forurensende bensinbiler - mens byrådet har profilert seg som tidenes miljøbyråd - med utnevnelsen til Europas miljøhovedstad i 2019 som et høydepunkt.

Oslo kommune har i lengre tid ønsket å gå over til nullutslippbiler, understreker Jansen.

Kommunen må ut med 94.000 kroner i leasingutgifter pr. bil pr. år for å kunne bruke de to elbilene av typen Jaguar I-Pace HSE.

– Denne avtalen er også betydelig rimeligere enn forrige avtale. Selskapet BC Norway AS er tildelt kontrakten for leasing av to el-biler. Disse bilene imøtekommer krav til sikkerhet, og er det tilbudet som er best når det gjelder pris, fortsetter Jansen.

Sikkerhetskjøring siden 2012

Transporttjenesten med sikkerhetskjøring ble etablert som et sikkerhetstiltak for politisk ledelse i 2012, i etterkant av en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet av Rådhusets forvaltningstjeneste.

Marit Jansen mener tjenestebil-ordningen om mulig er et enda viktigere sikkerhetsmessig tiltak nå enn i 2012.

– Det er en viktig grunn til at vi beholder bilordningen. Vi fikk også en sikkerhetsanalyse i 2016, som støttet oppunder å beholde ordningen, sier rådhusforvalteren til VG.

De to nye el-jaguarene kan benyttes av ordfører Marianne Borgen og byråder som Lan Marie Berg og Inga Marte Thorkildsen foruten byrådsleder Raymond Johansen .

Også varaordføreren, komiteledere, komite-nestledere og i visse tilfeller - bystyremedlemmer, kan benytte seg av de nye tjenestebilene, presiserer rådhusforvalter Marit Jansen.

Startdato for de nye elbilene er 1. februar 2019.