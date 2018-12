MER FIREFELTS: Statens vegvesen gir grønt lys for flere og smalere motorveier med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Her er E6 ut av Oslo. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Vegvesenet åpner for flere motorveier i Norge – 2000 kilometer vei er aktuell for utbygging

Statens vegvesen gir nå grønt lys for at flere nordmenn kan få suse ned firefelts motorveier i 110 kilometer i timen. Opptil 2000 kilometer vei over hele Norge er aktuelt for utbygging.

– Det åpnes for mer motorveiutbygging, også der hvor våre regler har sagt at trafikken er for liten, sier pressesjef Kjell Solem i Vegdirektoratet til VG.

I dag bygges firefelts motorveier i hovedsak bare når det forventes at trafikken vil bli høyere enn 12.000 kjøretøy i døgnet. Men nå kan det ligge an til at flere rundt om i Norge kan få boltre seg på fire felt.

Etter en utredning anbefaler nemlig Statens vegvesen at også veier som bare har 6000 til 12.000 biler i døgnet kan få en fire felt. Det gjelder hele 1110 kilometer med riksvei og nesten like mange fylkeskommunale veier rundt om i hele landet.

– I dag ville vi ha bygd en god tofeltsvei, med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Nå kan det bli en mulighet å bygge firefelts motorvei i stedet, understreker Solem.

Vil bygge flere firefeltsveier

Utredningen er sendt til Samferdselsdepartementet i dag. Et konkret eksempel er strekningen Nye Veier bygger ut nord for Trondheim, forbi Værnes. Der er trafikken på mellom 6000 og 12.000 kjøretøy i døgnet og Nye Veier vil helst bygge firefelts vei der.

– Ifølge utredningen, hva er ulempene?

– Ulempen er at flere firefelts veier vil ta opp mer plass og natur. Farten er høyere og veiene må derfor bygges mye rettere, du kan ikke legge veien så den slynger seg i landskapet. Skal du ha 110 kilometer i timen, må du ha rettere strekninger. Det gir større naturinngrep, sier Solem i Vegdirektoratet.

Gjelder 2000 kilometer med vei

Men deres anbefaling er altså at det likevel skal åpnes for flere firefelts motorveier, også på de drøyt 2000 kilometerne med norsk vei der trafikken ikke er så høy som dagens krav på 12.000 biler i døgnet.

– Dette er veier hvor det kan tenkes at dette blir vurdert, sier Solem.

Statens vegvesen påpeker at disse smalere firefeltsveiene kan bli brukt til å binde sammen byer eller utvikle regioner – og anbefaler derfor at forslaget sendes ut på høring.

SV: – Skandaløst

SV og Naturvernforbundet er sterkt imot.

– Å legge opp til flere tusen nye kilometer 4-felts motorvei er helt skandaløst. Motorveier legger opp til mer biltrafikk og mer naturinngrep, sier Arne Nævra, som er SVs representant i transportkomiteen på Stortinget.

– Det som har kommet fram av kunnskap som Vegdirektoratet nå har lagt fram, bør være mer enn nok til å avvise ideen om å bygge firefeltsvei for enda lavere trafikkmengder. Men om utredningen nå skal gjennomføres, er det viktig at natur- og miljøkonsekvensene synliggjøres skikkelig, og at Miljødirektoratet trekkes inn i dette arbeidet, skriver fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet i en e-post til VG.

Samferdselsministeren har allerede uttalt til NRK at vil ha dette. Og Statens vegvesen gir altså grønt lys. I dag er normalstandarden for en firefelts vei 23 meter. Den nye, smalere standarden er satt til 20 eller 20,5 meter.

Statens vegvesen skulle også utrede om fartsgrensene kan økes til 120 kilometer i timen, men denne delen av utredningen er utsatt.