KREVER ENDRING: Styret i Norsk forening for klinisk sexologi vil ha sexologi som eget fag. Fra venstre: Bente Tennfjord Müller, Tom Nybø, Nora Elise Støldal, Finn Christensen, Trude Slettvoll Lien og Elsa Almås. Foto: NFKS

Vil ha opplæring i seksuell folkeskikk

Publisert: 10.04.18 10:08 Oppdatert: 10.04.18 10:28

Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) mener vi fortsatt har langt å gå før alle blir behandlet med respekt for sine seksuelle grenser. Nå utfordrer de Kunnskapsdepartementet til å endre læreplanene.

– Seksuell folkeskikk gjelder hele befolkningen, men å starte med Kunnskapsdepartementet er en god start, sier Elsa Almås.

Hun er professor i sexologi ved Universitetet i Agder, og var inntil nylig leder i NFKS.

– Dette er undervisning som må være fra barnehagen og opp, og for å begynne så må jo de som jobber der få den utdanningen. Vi må utdanne de som skal utdanne folk, sier hun.

Ønsker sexologi som obligatorisk fag

I en pressemelding skriver NFKS at MeToo-kampanjen har vist at vi fortsatt har en lang vei å gå. De mener at sexologi som fag må inn på læreplanen til alle utdanningsinstitusjoner som utdanner lærere, lektorer og helse- og omsorgspersonell.

«NFKS utfordrer derfor Kunnskapsdepartementet til å endre læreplaner ved alle relevante utdanningsinstitusjoner i tråd med dette behovet,» heter det i pressemeldingen.

Almås mener opplæringen er viktig, fordi folk får for dårlig opplæring i seksuell folkeskikk i dag.

– Folk lærer folkeskikk på alle andre områder, men ingen får hjelp til det som gjelder seksuell kontakt. «Unnskyld, vil du ha sex med meg?» er ikke et spørsmål som finnes i norsk kultur. Og det fører selvfølgelig til mange misforståelser og ubehagelige situasjoner.

Kunnskapsdepartementet: – Ikke vurdert det

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier Kunnskapsdepartementet ikke har vurdert å tilby sexologi som eget fag.

– Jeløya-plattformen slår fast at seksualundervisningen i grunnskolen skal bedres, og at seksualitet og grensesetting skal være tema i barnehagene. Samtidig inngår temaer innenfor seksualitet og samliv i dag i mange fag og emner både i lærerutdanning og i de helste- og sosialfaglige grunnutdanningene, sier hun.

Hun viser til at det i overordnet del av læreplanen står at Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse innenfor fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn med mer.

– I dag er kjønn og seksualitet særlig ivaretatt i naturfag, KRLE og samfunnsfag, sier Nybø.

