Tallene hentes fra sykemeldinger til NAV. I tillegg måles egenmeldt sykefravær fra 10 000 utvalgte virksomheter. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Faktisk.no: Norge har verdens høyeste sykefravær

Publisert: 09.04.18 14:18 Oppdatert: 09.04.18 14:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-09T12:18:44Z

Nye tall som Faktisk.no har fått fra Eurostat, viser at det fortsatt er dekning for å si at Norge har verdens høyeste sykefravær.