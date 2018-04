FUNN: Narkotikahunden Ollie markerer på semitraileren som fraktet over et halvt tonn narkotika. Foto: Tolletaten

Rekordstort narkotikabeslag på Svinesund

Publisert: 08.04.18 21:00 Oppdatert: 08.04.18 21:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-08T19:00:05Z

I juni i fjor gjorde tollerne ved Svinesund et overraskende funn. En semitrailer som angivelig fraktet 4,5 tonn crocs-sko, viste seg å ha over 500 kilo narkotika i lasten.

Beslaget er blant de aller største som er gjort på Svinesund , skriver Tolletaten på sine nettsider .

– Beslag i trailere kan være ganske store. Tidligere har vi gjort beslag på opp mot 600 kilo hasj. Dette er imidlertid det største beslaget vi har hatt med sterkere stoffer. Det er utrolig stort, sier seksjonsjef Wenche Fredriksen ved tollvesenet på Svinesund.

Traileren, som var registrert i Nederland, fraktet 430 kilo hasj, 40 kilo amfetamin, 23 kilo marihuana, 12 kilo heroin og to kilo kokain.

Det var 28. juni i fjor at semitraileren ble vinket inn i kontrollhallen til tollstasjonen og narkotikahunden Ollie markerte for narkotika. De ulovlige stoffene ble funnet i en pall med esker. Til sammen utgjorde funnet rundt 600.000 brukerdoser til en verdi av 100 millioner kroner.

Sjåføren med den ulovlige lasten er en 39 år gammel nederlender.

Etter at beslaget var gjort, ble saken overført til Felles Kriminalenhet i Øst politidistrikt. Beslaget er ikke offentliggjort tidligere av hensyn til etterforskningen.

– Det er derfor vi ikke har gått ut med dette tidligere. Politiet ønsker å ha muligheten til å ta flest mulig bakmenn før beslaget blir allmenn kjent, sier Fredriksen.

Sjåføren er siktet for grov narkotikaforbrytelse, men nekter straffskyld og framholder at han ikke visste at det var narkotika i lasten, opplyser hans forsvarer til NRK.

Denne artikkelen handler om Svinesund

Amfetamin

Narkotika