Wara: Har blitt strengere på innvandring

Publisert: 04.04.18 17:05 Oppdatert: 04.04.18 18:21

Den nye justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara (Frp) bekrefter at han har blitt strengere på innvandring siden sist han var i politikken.

Wara var kjent for å se positivt på innvandring da han satt i Frp-ledelsen på 90-tallet. I dag svarer han slik på spørsmål fra VG om han er for fri innvandring, slik han tidligere ble oppfattet for å være:

– Nei, jeg er ikke det. Og det var ikke fri innvandring den gangen heller. Men jeg hadde nok et for optimistisk syn på innvandringen og konsekvensene. Både jeg og ikke minst samfunnet har endret seg, og dessverre er det ikke grunn til å ha det samme optimistiske synet på innvandring som jeg hadde den gangen, sier han.

– Hva bunnet det optimistiske synet i?

– Det var fullt mulig å lykkes bedre med integrering enn det vi gjorde. Og vi ante heller ikke hvor mange som skulle komme. Det er viktig å huske på at dette er 25 år siden.

– At du tok feil på disse punktene, gjør det at du nå stiller deg på en strengere linje?

– Ja, det er riktig.

– Så du har blitt strengere på innvandring de siste 25 årene?

– Jeg er på akkurat det nivået, tilfeldig eller ikke, som regjeringen er.

– Men du personlig har gått inn på en strengere linje?

– Ja, det har jeg. Jeg støtter regjeringens politikk, også personlig, sier han.

Presset om kundelister

Det første spørsmålet den nye justisministeren fikk fra oppmøtte journalister da han var til stede på nøkkeloverrekkelsen i Justis- og beredskapsdepartementet onsdag ettermiddag, var om han ville offentliggjøre sine kundelister.

Wara har over 20 års erfaring fra PR-byråer som påvirker, lobbyist og ekspert på krisekommunikasjon bak seg. SV, Sp og PR-byråveteran Hans Geelmuyden har krevd at listene fra han siste arbeidsgiver, First House, legges frem .

53-åringen sier selv at dette ikke er hans oppgave.

– Det er ikke min oppgave å offentliggjøre det. First House har et privatrettslig forhold mellom kunder og klient, og det er dem som avgjør det. Det er ikke i min makt, sier Wara og legger smilende til:

– Men etter 25 år i næringslivet kan du nesten ta med alt som kan være i norsk næringsliv. Det er lettere å lage liste på dem jeg ikke har jobbet for.

Kort tid etter at Wara var utnevnt som statsråd onsdag ettermiddag, valgte First House å offentliggjøre deler av hans kundeliste, melder Aftenposten .

Selv har Wara sagt opp sin stilling, sitt partnerskap og solgt aksjene sine i selskapet.

På spørsmål om han allerede nå ser områder i Justisdepartementet hvor han ikke vil være habil, svarer Wara:

– Nei, det ser jeg ikke, men jeg skal selvfølgelig gå gjennom dette når jeg får satt meg inn i departementets arbeidsoppgaver. Men det er en fordel at jeg stort sett har jobbet med nærings- og finanspolitikk, og det er ikke naturlige kunder, i alle fall ikke i First House, som har hatt Justisdepartementet som et område man har jobbet mot.

Glemte nøkkelen

Per Sandberg (Frp), som har vært midlertidig justisminister etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av, var den som sto for nøkkeloverrekkelsen i departementet. Han glemte først å overlevere nøkkelen, noe han selv gjorde oppmerksom på.

– Jeg ville bare høre hva han svarte først, så jeg var sikker på at dette var riktig, sa Sandberg om Wara før han gjennomførte overrekkelsen med et flir etter pressekonferansen i departementet.

På spørsmål om overleveringen bare er en gimmick sier Sandberg at nøkkelen er den faktiske nøkkelen til justisministerens safe.

Kjenner på ansvaret

Wara har også politisk erfaring fra tidligere. Blant annet satt han på Stortinget som for Fremskrittspartiet fra 1989 til 1993, og han har vært nestleder i partiet. Han forteller at han gleder seg til comebacket, nå som justis- og beredskapsminister:

– Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på dette området, det er veldig ansvarsfullt og det kjenner jeg på, sier han.

Utnevningen av Wara som justisminister skjer 15 dager etter Listhaugs exit , som kom i kjølvannet av bråket rundt et Facebook-innlegg om terrorister og Arbeiderpartiet. Wara bekrefter på pressekonferansen onsdag ettermiddag at også han vil være til stede på Facebook.

– Jeg skal ha en Facebook-profil. Hvor flittig det blir, vet jeg ikke, sier han.