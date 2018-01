VRAKES: Aps Trond Giske får ikke lenger sitte i sentralstyret. Foto: Mikalsen, Helge

Rigmor Aasrud ny finanspolitisk talsperson i Ap

Publisert: 17.01.18 16:16 Oppdatert: 17.01.18 18:22

Etter at Trond Giske trakk seg som finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er det nå klart at Aasrud overtar.

Onsdag ble det også klart at den tidligere nestlederen får plass i Stortingets familie- og kulturkomité, ifølge Dagens Næringsliv .

Det ble vedtatt på et gruppemøte i Arbeiderpartiet onsdag ettermiddag.

Giske er for tiden sykemeldt, og har ikke mulighet til å kommentere saken.

Giske meldte 7. januar at han trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet , etter at Dagens Næringsliv i desember brakte de første opplysningene om at Arbeiderpartiet hadde mottatt varsler om Trond Giske og det som skal ha vært seksuell trakassering.

DN meldte tidligere onsdag at Giske også er ferdig i sentralstyret i partiet. Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Camilla Ryste, avviser overfor VG at det er fattet noen beslutning rundt dette.

– Giske har trukket seg som nestleder, og er for tiden sykemeldt, og møter ikke i sentralstyret. Utover det har ikke partiet fattet noen beslutning i den saken og vil komme tilbake til det senere, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen, som har vært sjef for arbeidet i valgkomiteen, sier at partiet ønsket så få rokkeringer som mulig komiteene.

– Finanspolitisk talsperson må ha tillit og bred politisk erfaring, politisk og på fagområdet. Ønsker og prioriteringer av komiteplassering fra første runde er lagt vekt på ved rokkeringene, sier hun til VG.

Innstillingen var enstemmig.

Henriksen legger til at de i arbeidet også har vektlagt kjønnsfordeling, geografi og politisk erfaring og interessefelt.