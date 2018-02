TRYGT: Hver sommer arrangeres Arendalsuka i Arendal. Nå går de konkret til verks for å få bukt med uheldige situasjoner. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Arendalsuka iverksetter tiltak i kjølvannet av #Metoo

Publisert: 02.02.18 11:20

Forrige etterspurte alle ungdomspartiene tiltak for å sikre et trygt miljø under Arendalsuka. Tirsdag møttes ungdomspartiene og arrangørene.

– Jeg synes det gikk veldig bra. Først og fremst fordi det virker som om Arendalsuka har tatt innover seg de bekymringene vi hadde forrige uke. De virket som de var interessert i å høre hvilke innspill vi hadde å komme med, sier Tobias Drevland Lund, nestleder i Rød Ungdom (RU).

Han representerte RU i møtet mellom ungdomspartiene og arrangørene av Arendalsuka, som ble avholdt på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo, tirsdag ettermiddag.

Til stede under møtet var også representanter fra Unge Høyre, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom og Arbeidernes ungdomsfylking, i tillegg til Arendals ordfører, Robert Nordli (Ap), og fire andre representanter fra Arendalsuka.

Arendalsuka er en politisk festival som arrangeres hver sommer i Arendal.

Konkrete tiltak

Tidligere denne måneden gikk alle ungdomspartiene, etter initiativ fra Rød Ungdom-leder Linn-Elise Øhn Mehlen, sammen om et brev hvor de spurte om hvilke tiltak arrangøren av Arendalsuka vil iverksette før årets arrangement.

– Jeg har selv sett at uønskede ting har skjedd på Arendalsuka. Det er viktig i lys av disse #meeto-tider vi er i nå at tiltak blir gjort, sa Øhn Mehlen til VG da.

Nå har altså flere av ungdomspartiene vært i møte med arrangørene av Arendalsuka, og etter møtet uttrykker flere av deltakerne at de er fornøyd med det som kom frem.

Fakta Brevet fra ungdomspartiene Til arrangørene av Arendalsuka. Høsten og vinteren har vært preget av debatt rundt #metoo. Debatten har gått rundt seksuell trakassering og maktforhold. Den siste tiden har det dreid seg spesielt om seksuell trakassering i politiske sammenhenger, der unge og gamle møtes både til politiske møter og i mer sosiale settinger. Med tanke på at Arendalsuka er et sted der unge og gamle møtes, på tvers av organisasjoner, ofte med alkohol og hvor det er store forskjeller i maktforhold, lurer vi på hvilke tiltak dere nå vil sette i gang for å sikre et trygt miljø for alle? Hvilke tiltak dere setter inn vil være svært viktig for oss og våre medlemmers deltagelse.

– Vi fikk kvittert ut en del viktige tiltak allerede. Blant annet skal vi, etter tiltak fra oss, ha en egen varslingskontakt eksternt som hverken representerer politiet eller politikere. Varslingskontakten skal kunne ta imot varsler fra unge folk som opplevd ubehagelige ting under festivalen, forteller Daniel Skjevik-Aasberg, medlem av Unge Høyres sentralstyre.

Skjevik-Aasberg er, i likhet med RUs representant, godt fornøyd med dialogen de har hatt med arrangørene av festivalen.

– De har vært veldig imøtekommende og opptatt av å høre hva vi mener og hvilke erfaringer vi har.

I tillegg til varslingskontakt ble det snakket om at arrangementet må bli bedre tilrettelagt for unge, blant annet med alkoholfrie arrangementer på kveldene.

– Samtidig var vi enige om at det er holdninger som er viktigst å ta tak i. Derfor var de innstilte på å ha plakater og informasjonsskriv som skal sendes til arrangører og lignende under Arendalsuka, legger Drevland Lund til.

Optimistiske

Både Skjelvik-Aasberg og Drevland Lund mener at dette er en god start for kommunikasjonen mellom ungdomspartiene og arrangørene av festivalen, og håper den legger et godt grunnlag for fremtidige samtaler.

– Jeg er veldig glad for at vi har startet dialogen, så håper jeg vi kan videreføre den når festivalen nærmer seg. Det virker som om de har fått øynene opp for en problematikk de ikke hadde tatt nok på alvor tidligere, sier Drevland Lund fra RU.