«ÅRETS KJOLE»: Amalie Driverklepp elsker å sy og sydde sin egen ballkjole av Ikea-poser. Kjolen ble kåret til «årets kjole» på skolens nyttårsball. Foto: Privat

Sydde egen ballkjole av Ikea-poser

Publisert: 20.01.18 16:54

14 år gamle Amalie Driveklepp fikk en utradisjonell idé da hun ville slå tilbake mot kjolepresset på skoleballet.

– Hobbyen min er sy og hadde lyst til å sy min egen, litt annerledes ballkjole, forteller Amalie til VG.

Og annerledes, det ble den.

– Jeg vet ikke helt hvordan ideen slo meg. Jeg lette etter ulike materialer å sy med og var inne på tanken å bruke kaffeposer først, men slo den fra meg da jeg skjønte at jeg trengte veldig mange poser kaffe.

Flere poser

Etter noen søk rundt på Instagram så hun at noen hadde sydd med Ikea -poser før.

Moren fikk da beskjed om å dra på den svenske møbelbutikken og kjøpe inn ti blå poser med en gang. Kort tid etter var kjoleprosjektet i gang.

I alt brukte hun syv poser på å lage kjolen, og på balldagen var den klar.

– Jeg var litt skeptisk da jeg startet å sy, men jeg ble ganske fornøyd med resultatet. Da jeg kom på ballet fikk jeg mange komplimenter fra lærere, elever og foreldre.

Kjolepress

Kjolen ble en kjempehit og Amalie stakk til og med av med prisen for «årets kjole.»

14-åringen forteller at hun opplever et massivt press om å ha den fineste kjolen, og håper at hennes variant kan bidra til å gjøre presset mindre..

– Det er sånn at alle føler de må ha den fineste, dyreste prinsessekjole med masse glitter og tull. Men jeg tror mange syntes det var kult at jeg hadde gjort noe utradisjonelt. Jeg håper at dette er med på å dempe presset mange føler på, sier Amaile.

Bare starten

Etter atAmalie la ut bilde av kjolen på Instagram har kjolen også fått oppmerksomhet i internasjolane medier. Blant annet det britiske motemagasinet Her omtalt kjolen.

– Det er kjempemoro, og dette er bare starten, forteller Amalie som allerede har begynt å tenke på ballkjole til neste år.

– Jeg har noen ideer, men de tror jeg ikke jeg kan dele ennå.